Класна стая за всички: Приобщаващото образование в училище „Васил Левски“ – Караджово

Училище „Васил Левски“ в село Караджово успява да приобщи както различните етноси, така и децата със специални образователни потребности. От години училището в община Садово е част от проекта „Успех за теб“, който цели да разгърне потенциала за личностно развитие на учениците, изграждането на подкрепяща общност, в която те се чувстват уверени и постигат значителни успехи. В училището работят двама медиатори, ресурсен учител и логопед, сформирани са и групи за допълнително обучение на ученици с пропуски по даден предмет. Проектът „Успех за теб“ се реализира по програма „Образование“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс.

Бойчо Кочев е възпитаник на училище „Васил Левски“ в Караджово, а след като завършва висшето си образование, се завръща там първо като медиатор, а после и като учител по биология.

Бойчо Кочев, медиатор и учител: „Винаги си мечтаех как един ден ще отворя класната стая с дневник в ръка. Медиаторството ми помогна да изградя доверие между родителите и учениците и, постъпвайки на работа като учител, децата много лесно ме приеха.“

В училището се обучават 104 деца – има ученици от три различни етнически групи от три населени места – Караджово, Кочево и Моминско. Тук идва и ролята на медиатора, подкрепен по проект „Успех за теб“.

Бойчо Кочев, медиатор и учител: „За наша огромна радост ние проблем с отпадането нямаме. Ние по-скоро имаме проблем с това, че има моменти, в които децата са демотивирани.“ Васил Димитров, образователен медиатор: „Една голяма част от децата – родителите им работят в чужбина. Те живеят при бабите и дядовците. Когато родителят е тук на терен, когато ежедневно се грижи за детето си, мотивацията е много по-голяма, отколкото мотивацията, която един дядо и една баба ще му дадат.“ Бойчо Кочев, медиатор и учител: „Ето личният пример, с който мога да ги мотивирам… в смисъл, чрез мен, представяйки своя път – как съм извървял и съм стигнал дотук, на това място – това ги кара да продължат.“ Христо Бойчев: „Казват ми, трябва да ходиш, за да имаш успех. Баща ми винаги е казвал: ако си добър в училище, ще си добър и в живота.“ Христина Георгиева: „Аз искам да стана писателка, като порасна.“ - „БНТ: Какво научи сега в часа?“ Гергана Георгиева: Че важните вещества са въздухът, водата, въглехидратите, мазнините и други.“

В училището вече е сформиран и екип от ресурсен учител, логопед и психолог, които помагат на 17 деца със специални образователни потребности и техните родители.

Красимира Благоева, директор на ОУ „Васил Левски“, с. Караджово: „По проекта имаме назначен половин щат логопед, което във възможностите на бюджета на училището ни беше малко по-трудно, така че това ни подпомага тази дейност.“

Рая е едно от децата със специални образователни потребности, които получават подкрепа в училището. Пътят за нея е бил дълъг и труден, но днес Рая се усмихва и няма търпение да споделя деня си с приятели.

Гина Ангелова: „Отначалото да, трудно ѝ беше, докато свиква с госпожите и с децата тук, но бързо свикна с тях и всяка сутрин тя със ставането вика: „Мамо, на училище искам“. Това много ми харесва и съм доволна, че иска на училище.“

Ресурсният учител работи индивидуално с всяко дете в зависимост от неговите нужди. Когато се налага, се включва и логопед.

Камелия Петрова, ресурсен учител: „Аз също влизам в класните стаи с колегите си класни ръководители и по този начин на момента се изчистват пропуските и детето върви, доколкото е възможно, в крак с класа си.“ Мария Георгиева, логопед: „За момента групата ми е от 5 деца, но когато има някакви съмнения относно говора на децата, колегите говорят с мен и взимам детето – говорим, упражняваме се.“

Пет деца от училище „Васил Левски“ са включени и в общата подкрепа, която предоставя допълнително обучение на ученици, които имат пропуски в усвояването на учебното съдържание по даден предмет.

Красимира Благоева, директор на ОУ „Васил Левски“, с. Караджово: „Математиката и българският език са основните предмети, чрез които проект „Успех за теб“ дава възможност в по-малки групи, до пет ученика, да работи учителят, за да може да подпомогне и да навакса тази част от образователния процес и знанията, които не успява по време на учебните занятия.“

Серафим Петров помага на ученици, които имат затруднения в усвояването на английски език и вече постигат забележителни резултати.

Серафим Петров, учител по английски език: „Част от децата дори за първи път тази година ще участват в състезание по английски език. Така че смятам, че определено това им помага.“ Иван Колев: „Януари ще имаме състезание по английски и затова сега правим упражнения.“

Благодарение на проект „Успех за теб“ училището в Караджово реализира и посещения в професионалните гимназии в Садово, Асеновград и Пловдив, за да се ориентират учениците къде биха могли да се реализират след завършване на основното си образование.

