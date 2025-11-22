БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да...
Чете се за: 00:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кризата в шивашкия бранш в Русе – фабрики затварят, стотици остават без работа

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Даниела Димитрова
A+ A-
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Запази

За половин година над 200 шивачки са съкратени, а през март се очаква нова вълна след фалити

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Емблематични шивашки компании в Русе, които доскоро произвеждаха облекла за световни брандове, затварят. За последните 6 месеца около 200 шивачки са останали без работа. През март догодина предстои нова вълна от съкращения, след като още една компания в бранша обяви официално, че ще закрие производството си.

Фирмата, в която доскоро Яна Славова е шиела дрехи за Франция, фалира, а собственикът не ѝ изплаща заплатите за последните два месеца на 70 работници.

Яна Славова: "Сумата беше около 2000 лева за два месеца, наистина ги отписах, ще пия една студена вода. Самото производство нямаше организация. Може би затова фалира. Навреме не си изкарвахме поръчките."

След година и половина дела и ходене по мъките, Яна все пак успяла да си получи парите.

Яна Славова: "Обезщетение от държавата, Фонд не знам точно, но може би от него са взели нещо."

Повечето шивашки фирми в Русе работят на ишлеме. Заради вдигането на заплатите у нас, поскъпването на електроенергията и основните суровини за индустрията, чуждестранните партньори, които възлагат поръчките, предпочитат да преместят производствата си в страни като Тунис, Египет, Мароко и Узбекистан.

Миглена Христова - член на УС на Асоциацията по текстил и кожи: "В Мароко и Тунис заплатата на един работник средно дневно е около 3 долара и не го казвам в такъв смисъл, че хората трябва да са доволни, но все пак 6 лева на ден, колко да плащаме на нашите служители? Просто няма как да влезем в тези цени. Да, има намаление на работата, но това е на класа поръчки, които са по-нисък и среден. За сметка на това има увеличение в така наречения лукс. Освен това, тези трети страни, в които те се насочват, те не могат да отговорят на нужното качество за тези облекла. Така че аз смятам, че ние бихме могли да продължим да работим."

Пропаднала поръчка и загуба от близо 5 милиона лева за миналата година е причината още една голяма шивашка компания да прекрати дейността си у нас. 400 души ще бъдат засегнати от това решение. В официална позиция до медиите ръководството обещава, въпреки трудностите, да изпълни финансовите си ангажименти към тях.

След 93 години през юли завинаги врати затвори и най-старата шивашка фабрика в Русе, за чието съществуване в момента напомнят само пластмасовите манекени, останали на витрината на фирмения магазин. 77 от съкратените шивачки в нея са се регистрирали в Бюрото по труда.

Йоана Терзиева - директор на Дирекция "Бюро по труда" – Русе: "Тъй като това е изключително стресова ситуация правим среща с работодателя, правим среща със самите работници, след което договаряме начина на регистриране при нас да стане бързо и с минимално напрежение от страна на хората. Много смениха професия, започнаха друга работа. Важното е, че те не са безработни в момента и са ангажирани."

Преди 10 години в шивашкия бранш в страната са работили 160 хиляди души. В момента заетите са наполовина - 86 хиляди.

#шивашки фирми #Русе #шивашка фирма #шивашка промишленост #шивачки #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да гласуват против свалянето на Благомир Коцев
1
Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да гласуват...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Росен Желязков: Приветстваме усилията на Тръмп за постигане на траен мир в Украйна
3
Росен Желязков: Приветстваме усилията на Тръмп за постигане на...
Бойко Борисов: Приветствам усилията на САЩ за установяване на справедлив и устойчив мир в Украйна
4
Бойко Борисов: Приветствам усилията на САЩ за установяване на...
Костадин Костадинов: Медведев ми каза, че ако има иск срещу България, "Лукойл" ще го спечели
5
Костадин Костадинов: Медведев ми каза, че ако има иск срещу...
Пет дни на тежък избор: Зеленски трябва да реши съдбата на Украйна
6
Пет дни на тежък избор: Зеленски трябва да реши съдбата на Украйна

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
4
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Бизнес

Системата за управление на приходите скара ПП-ДБ с финансовия министър
Системата за управление на приходите скара ПП-ДБ с финансовия министър
"Лукойл" с позиция за България: Особеният управител да действа според законодателството "Лукойл" с позиция за България: Особеният управител да действа според законодателството
Чете се за: 01:35 мин.
От "Да, България" настояват да отпадне задължението да се ползва от догодина софтуерът за управление на продажбите в търговските обекти От "Да, България" настояват да отпадне задължението да се ползва от догодина софтуерът за управление на продажбите в търговските обекти
Чете се за: 03:07 мин.
По-високи държавни такси на БАБХ: Бизнесът със сигнали за увеличение от 10 до 30 пъти По-високи държавни такси на БАБХ: Бизнесът със сигнали за увеличение от 10 до 30 пъти
Чете се за: 03:10 мин.
Цените на горивата: Най-голямо е поскъпването на дизела Цените на горивата: Най-голямо е поскъпването на дизела
Чете се за: 02:42 мин.
Близо 50% повече жилища са построени през 2025 г. Близо 50% повече жилища са построени през 2025 г.
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Преди утрешното заседание на ОИК-Варна: Ще бъде ли отстранен от поста кметът Благомир Коцев?
Преди утрешното заседание на ОИК-Варна: Ще бъде ли отстранен от...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
В търсене на мир: Съюзниците на Украйна изразиха притеснения относно плана на Тръмп В търсене на мир: Съюзниците на Украйна изразиха притеснения относно плана на Тръмп
Чете се за: 04:00 мин.
По света
МС: България приветства усилията на САЩ, насочени към установяване на мир в Украйна МС: България приветства усилията на САЩ, насочени към установяване на мир в Украйна
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Климатичен застой: ООН не постигна съгласие за изкопаемите горива Климатичен застой: ООН не постигна съгласие за изкопаемите горива
Чете се за: 14:10 мин.
По света
Какви са щетите в Югозападна България след обилните дъждове?
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Реформата в паркирането: Недоволство на жители на столичните...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Срещи и раздели на Тръмп: Разрив със съюзник, любезности с опонент
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Астронавти от МКС заснеха спиращи дъха кадри на северно сияние
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ