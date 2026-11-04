КЗП санкционира магазини за скрити такси и подвеждаща информация

Магазини, които начисляват отделно цена за бутилката бира ще бъдат глобявани, посочват от комисията
Търговските обекти нямат право да начисляват отделна цена за бутилката при продажба на бира, без предварително да информират потребителите. Това е нелоялна търговска практика, която се наказва с глоба от 1500 до 50 000 евро по Закона за защита на потребителите.
Това реши Комисията за защита на потребителите на заседание в сряда след разглеждане на жалба за продажба на българска бира с обявена цена от 0,55 евро, към която на касата е начислена допълнителна сума от 0,22 евро за стъклената бутилка. Така клиентът е платил общо 0,77 евро.
При проверката е установено, че в магазина се предлагат различни марки бира с различна вместимост на опаковките, но никъде не са обявени отделни цени за стъклените бутилки. Липсва и информация за условията за връщане на амбалажа.
Според КЗП търговецът премълчава съществена информация за допълнителното заплащане. Така потребителите научават, че дължат по-висока цена едва на касата, когато покупките им се маркират или вече са платени.
Подобен случай е установен и при продажба на маслини в магазин на голяма търговска верига. Клиент избрал да вземе маслините в найлонов плик вместо в кутия, но на касата установил, че за опаковката му са начислени 0,18 евро. Тъй като до стоката не е била обявена цена на опаковката, на веригата е наложена санкция от 2556 евро.
КЗП е установила и заблуждаваща информация за произхода на плодове и зеленчуци в голяма търговска верига с обекти в цялата страна. Розови домати са били обозначени като български, въпреки че според придружаващите документи произхождат от Турция.
Срещу веригата има влязла в сила заповед на КЗП за прекратяване на тази практика, потвърдена и от Върховния административен съд. Тъй като нарушението продължава, комисията е наложила санкция до 35 000 евро.
Друг случай, разгледан от КЗП, е свързан с автокъща, която рекламирала автомобил втора употреба с пробег от 134 000 км. При техническа проверка обаче е установено, че реалният пробег е близо 170 000 км. В обекта липсвала и видима информация, че се продават употребявани автомобили.
Според КЗП търговецът е предоставил заблуждаваща информация за основна характеристика на автомобила, която може да повлияе на решението за покупка. Подобно нарушение се наказва с глоба от 1000 до 25 000 евро.