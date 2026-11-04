КЗП санкционира магазини за скрити такси и подвеждаща информация

Търговските обекти нямат право да начисляват отделна цена за бутилката при продажба на бира, без предварително да информират потребителите. Това е нелоялна търговска практика, която се наказва с глоба от 1500 до 50 000 евро по Закона за защита на потребителите.

Това реши Комисията за защита на потребителите на заседание в сряда след разглеждане на жалба за продажба на българска бира с обявена цена от 0,55 евро, към която на касата е начислена допълнителна сума от 0,22 евро за стъклената бутилка. Така клиентът е платил общо 0,77 евро.

При проверката е установено, че в магазина се предлагат различни марки бира с различна вместимост на опаковките, но никъде не са обявени отделни цени за стъклените бутилки. Липсва и информация за условията за връщане на амбалажа.

Според КЗП търговецът премълчава съществена информация за допълнителното заплащане. Така потребителите научават, че дължат по-висока цена едва на касата, когато покупките им се маркират или вече са платени.

Подобен случай е установен и при продажба на маслини в магазин на голяма търговска верига. Клиент избрал да вземе маслините в найлонов плик вместо в кутия, но на касата установил, че за опаковката му са начислени 0,18 евро. Тъй като до стоката не е била обявена цена на опаковката, на веригата е наложена санкция от 2556 евро.

КЗП е установила и заблуждаваща информация за произхода на плодове и зеленчуци в голяма търговска верига с обекти в цялата страна. Розови домати са били обозначени като български, въпреки че според придружаващите документи произхождат от Турция.

Срещу веригата има влязла в сила заповед на КЗП за прекратяване на тази практика, потвърдена и от Върховния административен съд. Тъй като нарушението продължава, комисията е наложила санкция до 35 000 евро.

Друг случай, разгледан от КЗП, е свързан с автокъща, която рекламирала автомобил втора употреба с пробег от 134 000 км. При техническа проверка обаче е установено, че реалният пробег е близо 170 000 км. В обекта липсвала и видима информация, че се продават употребявани автомобили.

Според КЗП търговецът е предоставил заблуждаваща информация за основна характеристика на автомобила, която може да повлияе на решението за покупка. Подобно нарушение се наказва с глоба от 1000 до 25 000 евро.