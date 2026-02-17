БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лече се справи с Каляри в Серия А

Втори пореден успех за тима в италианското първенство.

Слушай новината

Лече добави втори пореден успех на сметката си в Серия А. Тимът спечели при гостуването си на Каляри 2:0 в мач от 25-ия кръг.

В 64-ата минута Рикардо Сотил центрира от фаул и Омри Генделман с глава прати топката във вратата на домакините.

В 76-ата минута Лече удвои, след като Илбер Рамадани с диагонален удар по земя матира Каприле.

С тази победа Лече събра актив от 24 точки и излезе на 17-ата позиция в таблицата, а Каляри заема 13-то място с 28.

#Серия А 2025/26 #ФК Каляри #ФК Лече

