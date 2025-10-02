Лудогорец посреща Бетис в първото си домакинство от сезона в Лига Европа

Лудогорец посреща Бетис в мач от втория кръг на основната фаза в Лига Европа. Двубоят започва в 19:45 часа на стадион „Хювефарма Арена“ в Разград.

След равенството в първия кръг сега испанците ще търсят задължителна победа.

Тимът стигна до финала в Лига на конференциите срещу Челси (1:4) миналия сезон и е страшилище на международна сцена. Андалусийци започнаха кампанията в турнира с 2:2 като домакини на Нотингам Форест. След това се поздравиха с успех срещу Осасуна (2:0) за шампионата и настроението при тях е отлично. Мануел Пелегрини наскоро отбеляза юбилеен мач, с който се превърна в треньора с най-много срещи начело на тим от Севиля. Под негово ръководство Бетис е със само едно поражение в последните си осем европейски двубоя (три победи и четири равенства). Любопитна статистика сочи, че пет от последните шест двубоя на Бетис приключиха с голове и от двата отбора. Пелегрини няма да може да разчита на Марк Бартра, Иско, Диего Йоренте, Пабло Гарсия и Нелсън Деоса.

Шампионът на България започна ударно новия сезон в турнира – 2:1 като гост на шведския Малмьо. С тази първа победа в основна фаза след повече от две години „орлите“ завишиха очакванията към себе си, но сега съперникът е много по-класен. Все пак те нямат загуба вече шест мача във всички турнири, от които два завършиха наравно – с Левски (0:0) и Локомотив Пловдив (1:1). Успехът над Монтана с 3:0 през уикенда бе гарниран и с добра игра, което ще подейства ободряващо за самочувствието на играчите. Серията без поражение във всички турнири вече наброява девет срещи – седем успеха и две ремита. Лудогорец по традиция се представя силно като домакин в Европа. Разградчани са инкасирали само два гола в последните си четири мача на „Хювефарма Арена“ от европейските клубни турнири.

Отборът ще е без трайно контузените Квадво Дуа, Агибу Камара и Георги Терзиев.