Лука Дончич иска да играе, въпреки контузията

Словенската звезда Лука Дончич коментира контузията в слабините, която го тормози, след победата на Лос Анджелис Лейкърс със 110:93 над Торонто Раптърс.

Гардът призна, че травмата може да се отрази на представянето му, но подчерта, че няма намерение да спира да играе. Въпреки дискомфорта Дончич остана на паркета и при успеха над канадския тим.

„Очевидно ще се опитам да продължа да играя, докато преминавам през възстановяването“, заяви баскетболистът, цитиран от Eurohoops.net.

В срещата срещу Раптърс Дончич записа 25 точки и 7 асистенции за 34 минути, като отбеляза пет тройки от 12 опита.