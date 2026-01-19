БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лука Дончич иска да играе, въпреки контузията

Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
Гардът призна, че травмата може да се отрази на представянето му.

Лука Дончич
Снимка: БТА
Словенската звезда Лука Дончич коментира контузията в слабините, която го тормози, след победата на Лос Анджелис Лейкърс със 110:93 над Торонто Раптърс.

Гардът призна, че травмата може да се отрази на представянето му, но подчерта, че няма намерение да спира да играе. Въпреки дискомфорта Дончич остана на паркета и при успеха над канадския тим.

„Очевидно ще се опитам да продължа да играя, докато преминавам през възстановяването“, заяви баскетболистът, цитиран от Eurohoops.net.

В срещата срещу Раптърс Дончич записа 25 точки и 7 асистенции за 34 минути, като отбеляза пет тройки от 12 опита.

