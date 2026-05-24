Лукас Подолски изигра последния си мач за Гурник Забже

Лукас Подолски сложи край на кариерата си. Бившият германски национал изигра последния си мач за Гурник Забже, полския клуб, който той обича толкова силно, че не само избра да спре футбола в него, но и стана негов собственик.

40-годишният играч влезе от пейката в последния ден от сезона при домакинската победа на Гурник с 6:2 над Радомяк, като клубът завърши втори в елита след Лех Познан.

Феновете на Гурник направиха грандиозна хореография в чест на Подолски, като на преден план беше думата „шеф“. В четвъртък той обяви, че вече е мажоритарен собственик на клуба, след като сключи сделка с градския съвет на Забже, който управлява клуба.

Подолски е роден в Полша, но се мести в Германия като момче и е представял Бундестима 130 пъти, отбелязвайки 49 гола и печелейки Световната купа през 2014 г.

След клубна кариера, която го отвежда в Байерн Мюнхен, Арсенал и Галатасарай, той се завръща в Полша през 2021 г.

Гурник, клуб, чиито славни дни изглежда са отдавна зад гърба му - спечелвайки последната от 14-те си шампионски титли през 1988 г., а това е отборът, който бабата на Подолски подкрепяше, а той остава неин привърженик още от детските си години, когато посещаваше Полша.

Гурник спечели Купата на страната за първи път от 1972 г. по-рано през май и феновете се надяват, че ръководството на Подолски ще ги върне към дългоочакваната шампионска титла.

Освен успешна футболна кариера, Подолски притежава популярна верига за хранене в Германия, Mangal Doner, и е инвестирал и в няколко други бизнес начинания.