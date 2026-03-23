Малена Замфирова вече става на крака, предстои ѝ рехабилитация

Малена Замфирова вече става на крака и е много по-добре. Служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски каза пред БНТ, че на Малена е направен ядрено-магнитен резонанс, който е показвал, че няма увреждания в колената. Българската държава ще заплати лечението и рехабилитацията ѝ.

Звездата ни в сноуборда претърпя тежък инцидент, при който беше ударена от скиор в Чехия и се наложи да ѝ направят няколко операции.

„Предстои рехабилитация на най-високо ниво, като на Линдзи Вон, за да може да се върне на пистата, защото тя е младо момиче“, каза доц. Околийски.