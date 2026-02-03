Марин Петков с емоционално обръщение при раздялата с Левски

Марин Петков официално е футболист на саудитския Ал Таавун. Трансферът на играча от Левски в местния клуб бе финализиран вчера, а по-късно вечерта информацията беше потвърдена и от двата отбора.

Договорът на национала с Ал Таавун е за срок от 2,5 години, с опция за удължаване за още един сезон. В новия си отбор Петков ще има възможност да се изправи срещу звезди от ранга на Кристиано Роналдо, Карим Бензема и Садио Мане. Макар да не разполага с гръмки имена, Ал Таавун прави силен сезон в първенството на Саудитска Арабия.

В емоционално видеообръщение Марин Петков се сбогува с Левски и феновете на клуба:







„Пожелавам си в края на сезона отборът да спечели всички възможни купи и заедно да се радваме. Само Левски!“

"Дойдох в Левски на 11 години. Благодаря на всички треньори в школата, които са помогнали за моето развитие. Благодаря на всеки един, който е помогнал за моето развитие и като човек – от треньорите до охраната на пансиона. Благодаря на треньорите в първия отбор, които ми дадоха шанс да се изявя. Благодарен съм за невероятното лято, което изживяхме – за мачовете с Брага, ПАОК и Айнтрахт. Никога няма да забравя Купата на България, която спечелихме заедно. Надявам се един ден отново да се видим. Сега ви казвам „чао“, а не „сбогом“, каза още Петков.

От Левски също излязоха с официална позиция:





„Ръководството, спортно-техническият щаб, футболистите и служителите на ПФК „Левски“ благодарят на Марин Петков за професионализма и всеотдайността му със синия екип и му пожелават много здраве, лични и професионални успехи.“, споделя в своето съобщение до медиите синия клуб.

Юношата на клуба направи своя дебют за представителния отбор на Левски на 10 ноември 2019 г. при загубата с 0:1 като гост на Ботев (Пловдив), а първия си гол отбеляза на 17 март 2021 г. при поражението с 1:2 от Славия. Със „синия“ екип той записа общо 195 мача и реализира 39 попадения във всички турнири. Петков е носител на Купата на България за 2022 г. и беше избран за „Най-добър млад футболист“ за сезон 2023/24.

За националния отбор на България Марин Петков има 22 мача и 3 гола, а с младежката селекция е записал 13 срещи и 2 попадения.