Маркета Вондрушова с експресна победа на старта в Синсинати

Чехкинята отвя американка в първия си мач.

Маркета Вондрушова си осигури място във втория кръг на турнира WTA 1000 в Синсинати. Чехкинята се справи безпроблемно с Жаклин Кристиан след 6:3, 6:1 на старт на надпреварата.

Тя изоставаше с 1:3 в първия сет, но направи обрат до 6:3, след което поведе с 5:0 и впоследствие приключи срещата при третата си възможност след 69 минути срещу американката.

Във втория кръг Вондроушова ще се изправи срещу поставената под номер 1 Арина Сабаленка, която спечели титлата в Синсинати през миналия сезон.

Хърватката Дона Векич приключи участието си на турнира след поражение с 1:6, 6:4, 3:6 срещу Сорана Кърстя. Румънката постигна два пробива и изпита трудности в края на мача срещу полуфиналистката от "Уимбълдън" 2024 година, но успя да се добере до успеха след два часа и 20 минути.

Във втория кръг Кърстя ще играе срещу поставената под номер 22 полякиня Магдалена Фрех.

Напред продължават Анастасия Потапова и Мая Джойнт. Рускинята Потапова елиминира Лаура Зигемунд (Германия) след 6:4, 6:4, докато австралийката Джойнт победи с 6:2, 6:3 Греет Минен (Белгия).

В следващия кръг Потапова ще играе срещу третата в схемата Ига Швьонтек.

#тенис турнир в Синсинати 2025 #Маркета Вондроушова

