Марсилия и Париж записаха минимални победи в Лига 1

Спорт
"Олимпийци" се справиха с предпоследния класирането, докато новакът изненада един от претендентите за титлата.

Олимпик Марсилия
Снимка: БТА
Олимпик Марсилия записа трудна победа с 1:0 като гост на Оксер в мач от 11-ия кръг на Лига 1 и се доближи на две точки от лидера в класирането Пари Сен Жермен.

Английският халф Анхел Гомес отбеляза единственото попадение за марсилци с шут по тревата в 30-ата минута, след като вратарят Донован Леон не успя да изчисти топката при центриране.

Гостите останаха с човек по-малко в средата на второто полувреме заради червен картон на Улисес Гарсия, но задържаха преднината си до края на срещата с няколко ключови спасявания на вратаря Жеронимо Рули.

Домакините също завършиха с човек по-малко, след като защитникът Синали Диоманде получи червен картон в добавеното време.

Поражението остави Оксер предпоследен в класирането с две точки пасив от Лориен, Нант и Брест.

По-рано през деня новакът във френското първенство ФК Париж започна да показва зъби, като се наложи при гостуването си на Монако с 1:0.

Малко след подновяването на играта през втората част нигериецът Моузес Симон открадна топката в наказателното поле на тима от Княжеството и с удар под гредата реализира единственото попадение.

Така ФК Париж направи услуга на съгражданите си от Пари Сен Жермен, като остави Монако на четири точки зад лидера на третото място. Тимът от столицата се изкачи на десета позиция с 14 точки.

