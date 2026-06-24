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Мартин Атанасов: Заслужавахме тази победа

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Спорт
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Все едно играхме в София пред толкова фенове, сподели родният национал след успеха срещу Италия.

Мартин Атанасов: Заслужавахме тази победа
Снимка: volleyballworld.com
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Мартин Атанасов смята, че Българският национален отбор по волейбол е заслужавал своята трета победа в Лигата на нациите. „Лъвовете“ подчиниха Италия с 3:2 в мач от Група 6 в „Стожице Арена“. Посрещачът бе сред най-добрите за успеха на българите, отчитайки се с 14 точки.

Новото попълнение на Олимпиакос не пропусна да отчете и класата на действащите световни шампиони.

"Срещу Италия се играе винаги трудно. Италианците играят много събрано. На моменти направихме повече грешки, но си помагахме на игрището и заслужавахме тази победа. Отново имахме грешки на сервис, на моменти се опитахме да бием тактически такъв, който също не се получи, но в някои ключови моменти началният ни удар ни извади", каза българският национал.

"Уникална зала, уникален град. Много сме изненадани днес, все едно играхме в София пред толкова фенове. Утре ще е още по-труден мач срещу Словения", завърши Атанасов.

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#Волейболна Лига на нациите за мъже 2026 #Български национален отбор по волейбол за мъже #Мартин Атанасов

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