Стефан Георгиев
Чете се за: 05:52 мин.
Спорт
Доминацията на Байерн Мюнхен тази година изглежда по-стряскаща дори и по високите стандарти на клуба.

Снимка: БТА
Байерн Мюнхен е фаворит абсолютна всяка година за шампионската титла. Говорили сме много по въпроса – доминацията на баварците не е чак толкова полезна за германския футбол, защото понякога пречи на развитието и на националния отбор, а в по-генерален бизнес-модел влияе на интереса на чуждестранните зрители към Бундеслигата, която отстъпва чувствително пред английската Висша лига или италианската Серия А, просто защото често интрига около титлата изобщо не съществува.

Тази година обаче доминацията изглежда по-стряскаща дори и по стандартите на Байерн Мюнхен. В съботния следобед Аталанта загуби от Удинезе в неособено атрактивен двубой, докато малко по-късно машината на Венсан Компани постигна поредния си безкрайно убедителен успех – този път с 3:0 срещу гостуващия Байер Леверкузен. Тези две срещи може и да ви изглеждат доста несвързани помежду си, но общото между тях е, че след събота баварците са вече единственият непобеден отбор в големите 5 първенства на Стария континент.

Но с това далеч не се изчерпват постиженията на Хари Кейн и неговите съотборници. Байерн е спечелил всичките си мачове от началото на сезона в Бундеслига. Байерн е спечелил всичките си мачове от началото на сезона и в Шампионската лига. С други думи – Байерн до момента е безупречен, безпогрешен, отличен, перфектен. Съставът постави рекорд по отношение на поредни победи в началото на който и да било сезон в историята в същите тези топ 5 шампионата на Стария континент, като подобри постижението на Милан от началото на 1992/1993, когато славният тим на „росонерите“ започва с 13 успеха. Германците дотук са с 15, макар тази вечер да идва и най-сериозният им тест в лицето на действащия шампион на Европа Пари Сен Жермен.

Хората биха си казали, че това не е толкова озадачаващо на фона на класата на останалите отбори в Бундеслигата, но само напомням, че Байерн трябваше да чака до последните минути на сезон 2022/2023, за да си обезпечи Сребърната салатиера, а година по-късно загуби битката с тогава фантастичния Байер Леверкузен.

Успехите и стилът си личат. Неслучайно преди две седмици Венсан Компани подписа нов договор, като удължи отношенията си с германския клуб до 2029 година. Той е първият треньор, който получава предложение за нов контракт предварително от Луис ван Гаал от 2010 насам. А това вече никой не го очакваше при назначението на белгиеца, при чието пристигане в Мюнхен далеч нямаше еуфория сред запалянковците. Байерн имаше своите моменти за отбелязване и при Томас Тухел, и при Юлиян Нагелсман, но просто невъзможността да се стигне до финал в Шампионската лига през последните сезони винаги оставаше една нотка на неудовлетворение.

Но това, което наистина би трябвало да плаши всички останали в Германия, е изборът на състав от страна на Компани за дербито с Байер през уикенда. На практика Байерн Мюнхен игра с втория си тим, след като звездите в атака Хари Кейн, Майкъл Олисе и Луис Диас бяха оставени на пейката. И въпреки това първото полувреме приключи при резултат 3:0 за тима, воден от Компани. Разбира се, Леверкузен има нужда от време, за да си стъпи на краката след фиаското с Ерик тен Хаг и напускането на играчи като Джереми Фримпонг, Гранит Джака и Флориан Вирц, но това не може да е достатъчно силно оправдание за толкова категорично поражение.

Байерн вече надделя в първенството над трите си основни конкурента – Байер, Борусия Дортмунд и РБ Лайпциг (победа с 6:0 в първия кръг). Анализаторите вече правят сравнение между тактиката, която Компани използва, и методите на Хосеп Гуардиола, при когото централният бранител игра в края на кариерата си. Практиката с непрестания контрол над топката и честите ротации дори на най-важните футболисти напомнят повече от осезаемо за стила на една от най-успешните фигури в треньорския бранш.

Не бива да игнорираме и значението на Хари Кейн. Английският голмайстор вече има 22 попадения във всички турнири и очевидно битката за Златната обувка между него, Ерлинг Холанд и Килиан Мбапе ще бъде изкюлчително ожесточена.

И да не забравяме – очаква се в даден момент от сезона в редиците на Байерн Мюнхен да се завърнат Джамал Мусиала и Алфонсо Дейвис. Машината работи безотказно!

