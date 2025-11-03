БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пускат парното в София във вторник
Чете се за: 00:50 мин.

Медиите в Сърбия: Бруно Лаже е поискал между 3 и 4 милиона евро заплата на сезон, за да поеме Лудогорец

от БНТ
Чете се за: 03:30 мин.
Спорт
медиите сърбия бруно лаже поискал милиона евро заплата сезон поеме лудогорец
Снимка: БГНЕС
Бившият треньор на Бенфика (Лисабон) Бруно Лаже е поискал годишна заплата между 3 и 4 милиона евро, за да поеме треньорския пост в Лудогорец (Разград), съобщава сръбският спортен сайт mozzartsport.com.

Финансовите претенции на португалския специалист обаче са сложили бърз край на преговорите с разградчани поради невъзможност да им бъде отговорено, уточнява изданието.

Информация за интерес на Лудогорец към бившия наставник на лисабонските "орли" се появи и в някои български медии, които пък се позоваха на португалски източници.

Така се стига до информацията, че актуалният старши треньoр на Цървена звезда (Белград) Владан Милоевич е "горещ вариант" за Лудогорец. Той все още не е уволнен, но това не променя ситуацията за Цървена звезда, която търси наследник на наставника. Испанецът Алберт Риера досега фигурираше като първи фаворит, но от Русия идва новина, че московският Спартак го иска вместо Деян Станкович. А паралелно с това словенският клуб се опитва да го задържи на пейката си с нов договор.

Милоевич не е първият сърбин, към който Лудоголец се насочва след раздялата с Руи Мота, която все още не е официализирана. "Те били предложили 1 милион евро на година на бившия халф на Атлетико (Мадрид) Велко Паунович, на когото бяха предложени 1 000 000 евро на сезон. Той обаче избра резервната скамейка на сръбския национален отбор вместо Пикси Стойкович", се казва още в текста.

Специалистът има доста добра визитка по време на престоя си в Цървена звезда, като класира отбора в груповата фаза на Шампионската лига три пъти от четири опита. За българският шампион това е непостижима цел от 2016-а година насам.

Изданието също така допълва, че "Милоевич знае как да доминира в националното първенство с най-силния отбор в страната, което е приоритет за Лудогорец, но и как да премине европейските квалификации, в които изведе Звезда до Шампионската лига в цели три от четири опита. Лудогорец чака почти десетилетие за място в елитното състезание и вярва, че с Милоевич отново би бил конкурентоспособен в тези амбиции".

Не е маловажен и финансовият аспект, като се смята, че сръбският специалист ще бъде много по-диалогичен от Бруно Лаже и преговорите ще завършат бързо и с успех. Не е ясно обаче дали самият специалист ще се реши да си тръгне от стадион "Райко Митич" сам или ще изчака клубът да поиска раздяла. Снощи Цървена звезда не успя да победи новака Радник (Сурдулица) в местното първенство и завърши само 1:1 на свой терен и води с 32 точки, с 1 повече от големия съперник Партизан.

