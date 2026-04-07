Мерки в подкрепа на транспортния бранш – какво предлага служебната власт?

Над 100 милиона евро пряка и непряка помощ за транспортния бранш. Това ще получат превозвачите след среща в транспортното министерство.

Корман Исмаилов, служебен министър на транспорта и съобщенията: "Допълнително 18 млн. евро за 26-та година за други целеви разходи на общините за субсидиране на превоз на пътниците по междуселищни автобусни линии."

Ирина Щонова, служебен министър на икономиката: "Разработихме програма, в която до края на 26-та година, фирмите, които искат да участват в тази програма няма да има нужда да плащат своите.. главницата по лизинговите плащания. Т.е. те ще трябва да си плащат лихвата, която реално е около 5-10% от вноските им."

Магдалена Милтенова, председател на Конфедерацията на автобусните превозвачи: "За съжаление обаче, извън тази мярка остават всички туристически пътувания и превозите на работници, т. нар. специализирани превози, продължаваме да търсим вариант за подпомагане, надявам се да получим и подкрепата на правителството. Това, което ние предлагаме е всъщност да се потърси вариант за ресурс, който да се освободи от оперативните програми към различните ведомства."

