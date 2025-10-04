Минимална победа за Кьолн в Бундеслигата

Кьолн записа трета победа в Бундеслигата от началото на сезона в Бундеслигата. Футболистите на Лукас Квасниок надвиха като гост Хонфенхайм с 1:0 в мач от шестия кръг.

Единственият гол падна още в 16-ата минута, когато Саид Ел Мала със самостоятелна солова акция преодоля няколко съперници и прати топката в мрежата.

В 42-ата минута играч на гостите докосна топката с ръка в наказателното си поле. Съдията Феликс Цвайер прегледа ситуацията с ВАР, но прецени, че няма основания да посочи бялата точка.