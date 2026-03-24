начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

20 евро компенсация при скъпи горива: Кой ще получи помощ...
Системата за средна скорост намали нарушителите на пътя...
Божидар Саръбоюков: Винаги търся критиката в нещата
Министър Димитър Илиев награди Никола Цолов с 25 000 евро

Паричната награда се отпуска от министъра на младежта и спорта по Наредба №5 на ММС за постигнати изключителни спортни резултати.

Димитър Илиев и Никола Цолов
Снимка: Министерство на младежта и спорта
Димитър Илиев връчи премия в размер на 25 000 евро на пилота във Формула 2 Никола Цолов. Паричната награда се отпуска от министъра на младежта и спорта по Наредба №5 на ММС за постигнати изключителни спортни резултати.

Цолов завърши на второ място в крайното класиране в последния си сезон във Формула 3, а само преди три седмици спечели откриващото състезание за сезона във Формула 2 в Австралия.

„Пишеш история. Това, което правиш, е изключително. Никога не съм си представял, че българин ще постига такива резултати в автомобилния спорт. Ти си гордост и пример за цялата нация. Не спирай да мечтаеш и да покоряваш върхове“, обърна се министър Илиев към младия талант.

Министърът изказа специални благодарности към родителите на Никола – Мирослава и Димитър Цолови, за тяхната неотлъчна подкрепа в развитието на неговата кариера.

По време на срещата бяха обсъдени предизвикателствата и трудностите, с които се сблъскват Никола Цолов и неговият екип. Министър Илиев подчерта, че българският пилот може да разчита на съдействието ММС.

#министър на спорта Димитър Илиев #Никола Цолов #Димитър Илиев

