БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското...
Чете се за: 00:37 мин.
Президентът Румен Радев получи покана от американския...
Чете се за: 02:00 мин.
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев...
Чете се за: 00:27 мин.
На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита
Чете се за: 03:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мира Андреева, Каролина Мухова и Жасмин Паолини се класираха за третия кръг на Australian Open

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Запази

Обзор на последните мачове от турнира.

Мира Андреева
Снимка: БТА
Слушай новината

Поставената под №8 в схемата при жените Мира Андреева се нуждаеше от само 68 минути, за да се класира за третия кръг на Откритото първенство на Австралия по тенис.

18-годишната рускиня се справи във втория кръг с гъркинята Мария Сакари с 6:0, 6:4 и за трети пореден път преминава тази фаза на турнира.

Андреева не показа никакви слабости в играта си. Тя спечели първите осем гейма в мача и чак след това леко свали оборотите. Допълнително тя получи помощ и от Сакари, която направи само седем печеливши удара за целия мач и допусна 27 непредизвикани грешки.

В следващия кръг Андреева ще срещне Елена Габриела Русе. Румънката елиминира Айла Томлянович от Австралия с 6:4, 6:4.

Към третия кръг продължава и полуфиналистката от 2021 година Каролина Мухова. Чехкинята, която е №19 в схемата, имаше трудности срещу №99 в света Алиша Паркс, но все пак елиминира американката след 4:6, 6:4, 6:4. Основните проблеми за Мухова дойдоха от добрия сервис на Паркс, която направи цели 11 аса. Огромният брой непредизвикани грешки на американката - 58, обаче ѝ попречи да извлече ползи от добрия си начален удар.

В третия кръг Мухова ще има за съперничка полякинята Магда Линете, която се справи в два сета с друга американка - Ан Ли.

Един от най-любопитните двубои в третия кръг пък се очертава да бъде този между италианката Жасмин Паолини и американката Ива Йович.

Седмата в схемата Паолини премина втория кръг след 6:3, 6:3 срещу Магдалена Френх от Полша, докато в последния двубой при дамите за деня 18-годишната Йович се справи с 6:1, 6:2 с Пресила Хон от Австралия. От началото на година младата американка вече има изиграни 11 мача, като е спечелила девет от тях.

#Australian Open 2026 #Жасмин Паолини #Мира Андреева #Каролина Мухова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард "Стамболийски"?
2
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард...
Политическите реакции след заявката на Румен Радев за влизане в политиката
3
Политическите реакции след заявката на Румен Радев за влизане в...
Бойко Борисов: Доста нелепо звучеше изказването на господин Радев
4
Бойко Борисов: Доста нелепо звучеше изказването на господин Радев
Първите стъпки в еврозоната: Приликите и разликите между България и Хърватия
5
Първите стъпки в еврозоната: Приликите и разликите между България и...
След оттеглянето на президента – как социолозите тълкуват посланията на Румен Радев
6
След оттеглянето на президента – как социолозите тълкуват...

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
4
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
5
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Три жени загинаха при пожар в София
6
Три жени загинаха при пожар в София

Още от: Тенис

Александър Зверев загуби сет, но се класира за третия кръг в Мелбърн
Александър Зверев загуби сет, но се класира за третия кръг в Мелбърн
Изабелла Шиникова ще играе на полуфиналите на двойки на турнир по тенис в Манама Изабелла Шиникова ще играе на полуфиналите на двойки на турнир по тенис в Манама
Чете се за: 00:37 мин.
Без проблеми за Сабаленка и Гоф във втория кръг в Австралия Без проблеми за Сабаленка и Гоф във втория кръг в Австралия
Чете се за: 03:37 мин.
Карлос Алкарас изпита трудности, но продължи напред към трети кръг в Австралия Карлос Алкарас изпита трудности, но продължи напред към трети кръг в Австралия
Чете се за: 02:45 мин.
Осака премина през изпитание още на старта в Мелбърн Осака премина през изпитание още на старта в Мелбърн
Чете се за: 01:52 мин.
Ранно отпадане на Димитър Кузманов в Сома Бей Ранно отпадане на Димитър Кузманов в Сома Бей
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев в петък КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев в петък
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Правителството одобри 5% индексация на възнагражденията в бюджетния сектор Правителството одобри 5% индексация на възнагражденията в бюджетния сектор
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското споразумение Меркосур ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското споразумение Меркосур
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Подписаха споразумение за участие на БЕХ в проучването на нефт и...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Европол разби най-голямата мрежа за синтетични наркотици в Европа
Чете се за: 01:07 мин.
По света
На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
КЕВР започва извънредна проверка в "Топлофикация София"...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ