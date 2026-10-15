МРРБ изготвя комплексен анализ на състоянието на ВиК операторите, предстои тяхната паспортизация, каза зам.-министърът на регионалното развитие Павлета Пеловска по време на годишната БУЛАКВА конференция под мотото „Интелигентна вода: Инвестиция в бъдещето“, съобщиха от ведомството.

Павлета Пеловска, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството: „Необходима е промяна в цялостния модел на управление на ВиК сектора. Първата стъпка, която вече предприехме, е изготвянето на комплексен анализ на състоянието на ВиК операторите. След нея ще направим паспортизация на всяко едно дружество, което да послужи за определяне на реалните рискове и необходимите управленски инвестиционни мерки.“

Според Пеловска ВиК секторът трябва да се разглежда като взаимосвързана система, а не като съвкупност от отделни проблеми, както до сега в годините. По думите ѝ днес значителна част от усилията са насочени към реакция след възникване на проблеми, авария, прекъсване на водоснабдяването или необходимост от спешен ремонт. В момента МРРБ разработва единна информационна база данни и интерактивна геоинформационна платформа за водния риск и устойчивост на ВиК сектора, стана ясно от думите ѝ.

„Трябва да започнем да изследваме какво се случва след въвеждане на обекта в експлоатация, намалели ли са реално водните загуби, как се е изменила аварийността, намалели ли са разходите за експлоатация и поддръжка, подобрило ли се е качеството и осигуряването на непрекъснатост на услугата“, каза още Пеловска. Според нея именно тези показатели ще покажат дали дадена инвестиция е имала резултат.

Работи се в посока подобряване на управлението на оперативните разходи, намаляване на водните загуби, оптимизиране на енергопотреблението и не на последно място собствено производство на електроенергия. Целта е част от финансовия ресурс, който днес се изразходва неефективно, постепенно да бъде освободен за инвестиции, поддръжка и задържане на квалифицираните специалисти, т.е. да бъде насочен към реалните потребности на системата, допълни Пеловска.

„Необходимо е да изградим постоянен механизъм за взаимодействие между държавата, ВиК-операторите, професионалните организации, научната общност, проектанти, технологични компании“, заяви заместник-министърът.

Тя отправи предложение за структуриран експертен диалог между отговорните институции, като идеята е за съвместна работа по методологии за оценка на техническото състояние на инфраструктурата, управление на водните загуби, инвестиционна ефективност и експлоатационен риск, както и последващо пилотно прилагане на практически решения.