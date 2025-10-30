БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На дневен ред в НС - депутатите гласуват промени в Закона за отбраната

Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Какво още предвижда програмата им?

На дневен ред в НС - депутатите гласуват промени в Закона за отбраната
У нас депутатите ще разгледат проекта на процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция.

Освен това народните представители ще гласуват на второ четене промените в Закона за отбраната и въоръжените сили.

В Закона се регламентират обезщетенията при инциденти възникнали при изпълнение на служебните задължения и образователните стандарти при обучение.

Депутатите ще трябва да приемат и измененията в Договора за доставка на ракети Sidewinder, свързани с коригирани срокове за доставка детайли за съхранение.

#дневен ред #НС #закон за отбраната #промени

