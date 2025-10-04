На какво се дължи гневът на Валверде ?

В Реал Мадрид на пръв поглед всичко е спокойно. Или поне вървеше. Перфектният старта на сезона в Ла Лига се изпари и първите точки бяха загубени по доста болезнен начин в градското дерби с Атлетико Мадрид, в което блесна Хулиан Алварес. Да, последва рутинна победа в далечен Казахстан срещу Кайрат с 5:0, но отново имаше тема, която да разбуни духовете скоро след края на срещата. Вчера Федерико Валверде използва социалните мрежи, за да изрази възмущението си относно отправени към него критики за работната му етика и професионализъм.

„Четох някои материали, които накърняват репутацията ми. Знам, че изиграх някои слаби мачове. Не се крия и го признавам. Наистина съм тъжен от този факт. Но! Хората могат да говорят каквото пожелаят за мен, но никой не може да ме обвинява, че отказвам да играя!“.

Какво доведе до подобни гневни слова от страна на уругваеца, който е и втори капитан на тима? И не звучи ли това прекалено смущаващо от устата (пръстите) на играча, който регистрира най-много минути за Кралския клуб в последните два сезона – 54 мача и 4280 минути на терена през 2024/2025 и 5556 минути в 65 мача една година по-рано? Източниците на испанските журналисти винаги са им подсказвали, че халфът е доста скромен и далеч не страда от грандомания, която често обхваща звездите на испанските колоси. Уругваецът вече има своето кътче в историята на най-славния европейски клуб, като имаше съществен принос за триумфа при последните две Шампионски лиги за Реал Мадрид, включително и с асистенция към Винисиус Жуниор на финала срещу Ливърпул, започнал пословично по-късно от предвиденото заради суматохата в Париж. По време на предишния треньор на отбора – Карло Анчелоти – Валверде беше използван често като дясно крило, типичен десен полузащитник, дори като десен бек, макар самият той да е казвал, че предпочита да играе в централната зона на терена. Миналия ноември съпругата на футболиста Мина Бонино, която е журналистка, обясни на свой колеги, че той се чувства най-добре като дефанзивен халф и хората трябва най-накрая да проумеят, че позицията му не е на дясното крило.

И макар да беше поставен точно в центъра от новия наставник на тима от Мадрид Чаби Алонсо, Феде изглежда някак объркан от началото на сезона. При новия облик на отбора, включващ високата преса, Валверде не успява да изпъкне дори на фона на съотборника си в същата зона от игрището Орелиен Чуамени. След контузията на Трент Александър-Арнолд в мача срещу Олимпик Марсилия в предишния кръг на Шампионската лига Валверде заяви ясно, че не иска да бъде използван отново като десен бек по принуда. „Имал съм много разговори с треньора, той знае какво искам, струва ми се, че заслужавам повече възможности на моята си позиция, чувствам се щастлив в полузащитата.“ За негово нещастие обаче в мача срещу Атлетико Мадрид през уикенда травма сполетя и другият десен бек на състава – Дани Карвахал. И всичко това на фона на незадоволителното представяне на уругваеца, чиято грешка в края на срещата позволи на Антоан Гризман да отбележи – за първи път Атлетико вкарва 5 гола на градския си съперник в Ла Лига от 1950 насам.

На пресконфренцията преди двубоя с Кайрат Валверде отново не спести откровенията си, заявявайки, че „не е роден да играе като десен бек и в тази зона е само в извънредни обстоятелства“. Запитан дали би отказал да играе там, той отвърна, че „не може да бъде наричан лъжец и Алонсо може да потвърди думите, че винаги е на разположение за каузата на тима, като никога не е отказвал да заеме каквато и да била позиция на терена“. На следващия ден Валверде не започна като десен бек в Казахстан. Той не започна изобщо, защото Алонсон го беше оставил сред резервите, което най-малкото беше странно, защото неписаните правила във футбола гласят, че когато даден играч се появи на пресконференцията преди двубоя, той неминуемо играе на следващия ден. Очевидно уругваецът няма и контузия.

Логично започнаха и шушукания, че Феде е загрявал през цялото време доста непринудено, лежерно и отбивайки номера край страничната линия, изглеждащ крайно незаинтересовано относно това дали ще се появи на игрището или не. Приближени до Реал Мадрид казват, че той е в отлични отношения с Алонсо и не би си позволил саботаж. „Ще оставя душата си за този клуб, дори когато не играя по възможно най-добрия начин“. На думи звучи постижимо. Но в съблекалнята на Реал Мадрид става интересно.