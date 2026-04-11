На закуска в Гърция: Ефектът след отварянето на пътя Рудозем – Ксанти

Три месеца след отварянето на международния път Рудозем – Ксанти вече се усеща ефектът от свободното движение през границата. В района на Рудозем все по-често се чува гръцка реч, а българите отскачат до съседната държава на разходка и пазар.

Все повече коли преминават през така наречения Беломорски проход, особено в празнични и почивни дни. В най-близкото до границата село Чепинци вече се строи нова бензиностанция, усеща се и оживление.

Риза Брахимбашев – кмет на с. Чепинци: "Ефектите, които очаквахме вече са налице. Имаме интензивен трафик между границата и от двете страни. Интереса е както от българска страна, така и от гръцка. Бизнесът също добре хваща тази вълна. Имаме вече доставки на зърнени култури и на брашна към гръцките села и обратно насам пък нашите жители много обичат да посещават гръцките пекарни и да пазаруват оттам."

Много жители на Чепинци имат роднини и приятели от другата страна на границата.

Хайри Милезимов – жител на с. Чепинци: "Добре се отразява, хората идват редовно тука и ние ходим редовно. Значи където се вика – за една закуска ходим вече в Гърция." Мустафа Брахимбашев – жител на с. Чепинци: "Възобновиха се първо роднинските връзки, може да се виждаме по-често и по-спокойно. Има и съживяване на търговията, макар че в интерес на истината се оказва, че ние ходим, пазаруваме по-често там, защото цените са изравнени, та дори някои са и по-евтини от нашите."

Увеличили са се и гръцките туристи, които посещават курорта Пампорово.

Стефан Присадов – изпълнителен директор на "Пампорово" АД: "Тенденцията е те да посещават курорта основно за уикенда, т.е. уикенд туристи, които пристигат в петък и си заминават в неделя. Това беше отчетено може би 10 до 15 дни след отварянето на навия пункт."

Единственото неудобство за хората, влизащи от Гърция е липсата на терминал за купуване на винетки на самия ГКПП. Най-близкото място, където се продават, е Рудозем. За да стигнат до там шофьорите трябва да изминат 10 километра, като рискът да бъдат глобени е голям.