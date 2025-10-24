БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната...
Чете се за: 01:00 мин.
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

НА ЖИВО: Александър Василев - Якопо Васами, среща от група "А" на финалния Мастърс турнир при юношите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

БНТ излъчва мачовете на 18-годишния Василев, който е поставен под №1 в схемата на турнира. 

Scroll left Scroll right
Слушай новината

След финала на юношеския US Open и ключовата си роля при победата на България над Финландия в Купа Дейвис, Александър Василев се отправя към своето поредно предизвикателство през сезона.

Младият български тенисист е част от финалите на Световния тур за юноши в Чънду, Китай, а Българската Национална Телевизия ви прави съпричастни с неговите изяви на корта.

В първия си мач 18-годишният българин отстъпи с 6:4, 6:7 (6), 4:6 пред Яник Александреску (Румъния) след близо два часа и половина игра.

Александър Василев пропусна два мачбола и загуби първия си двубой на финалите в Чънду

Василев, който е №2 в световната ранглиста по тенис и поставен под №1 в схемата на турнира допусна второ поражение в турнира, този път от финландеца Оскари Палданиус с 4:6, 4:6.

Александър Василев загуби и втория си мач на финалния Мастърс при юношите в Чънду

В третата си среща българинът се изправя срещу италианеца Якопо Васами.

Свързани статии:

Александър Василев пропусна два мачбола и загуби първия си двубой на финалите в Чънду
Александър Василев пропусна два мачбола и загуби първия си двубой на финалите в Чънду
Българинът отстъпи в три сета пред Яник Александреску.
Чете се за: 03:12 мин.
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
Националите ни по тенис надвиха Финландия с 3-2 победи
Чете се за: 02:00 мин.
#Мастърс турнир за юноши до 18 г. в Чънду, 2025 г. #Александър Василев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кметът на Елин Пелин след протест срещу застрояването на река: Обвиненията са безпочвени
1
Кметът на Елин Пелин след протест срещу застрояването на река:...
Опасно ветровито време през нощта и утре
2
Опасно ветровито време през нощта и утре
Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег
3
Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва, приравнил се е с "лудата Европа"
4
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва,...
Километрични задръствания на "Тракия" между Ихтиман и Вакарел - кога магистралата ще има здрав алтернативен път
5
Километрични задръствания на "Тракия" между Ихтиман и...
Задържаха мъж и жена, извършили строителни измами за над половин милион лева
6
Задържаха мъж и жена, извършили строителни измами за над половин...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
6
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...

Още от: Тенис

БНТ ще излъчи мачовете на Александър Василев на Мастърс турнира на най-добрите осем юноши до 18 г.
БНТ ще излъчи мачовете на Александър Василев на Мастърс турнира на най-добрите осем юноши до 18 г.
Григор Димитров: Спортистите със Синдром на Даун са истински герои Григор Димитров: Спортистите със Синдром на Даун са истински герои
Чете се за: 01:15 мин.
Иван Иванов допусна загуба за Купа "Дейвис" и Финландия изравни резултата Иван Иванов допусна загуба за Купа "Дейвис" и Финландия изравни резултата
Чете се за: 01:52 мин.
Александър Василев и Ото Виртанен откриват дуела България – Финландия Александър Василев и Ото Виртанен откриват дуела България – Финландия
Чете се за: 02:00 мин.
Иван Иванов: Да играя пред родна публика е едно от най-хубавите усещания Иван Иванов: Да играя пред родна публика е едно от най-хубавите усещания
Чете се за: 03:00 мин.
Янаки Милев: Надявам се да се изкачим в по-горна група Янаки Милев: Надявам се да се изкачим в по-горна група
Чете се за: 02:30 мин.

Водещи новини

Продажбата на активи на „Лукойл" ще става след решение на МС при одобрение от ДАНС, реши парламентът
Продажбата на активи на „Лукойл" ще става след решение...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Премиерът свиква работно съвещание след наложените санкции на САЩ срещу "Роснефт" и "Лукойл" Премиерът свиква работно съвещание след наложените санкции на САЩ срещу "Роснефт" и "Лукойл"
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Тежка катастрофа между лека кола и камион затрудни движението край Пловдив (СНИМКИ) Тежка катастрофа между лека кола и камион затрудни движението край Пловдив (СНИМКИ)
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
МС предлага коли на НСО да бъдат прехвърлени към администрацията на...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Зърнопроизводителите в протестна готовност, настояват за среща с...
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Тръмп обяви, че незабавно прекратява всички търговски преговори с...
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Пъстра дъга озари небето над София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ