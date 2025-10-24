НА ЖИВО: Александър Василев - Якопо Васами, среща от група "А" на финалния Мастърс турнир при юношите

След финала на юношеския US Open и ключовата си роля при победата на България над Финландия в Купа Дейвис, Александър Василев се отправя към своето поредно предизвикателство през сезона.

Младият български тенисист е част от финалите на Световния тур за юноши в Чънду, Китай, а Българската Национална Телевизия ви прави съпричастни с неговите изяви на корта.

В първия си мач 18-годишният българин отстъпи с 6:4, 6:7 (6), 4:6 пред Яник Александреску (Румъния) след близо два часа и половина игра.

Александър Василев пропусна два мачбола и загуби първия си двубой на финалите в Чънду

Василев, който е №2 в световната ранглиста по тенис и поставен под №1 в схемата на турнира допусна второ поражение в турнира, този път от финландеца Оскари Палданиус с 4:6, 4:6.

Александър Василев загуби и втория си мач на финалния Мастърс при юношите в Чънду

В третата си среща българинът се изправя срещу италианеца Якопо Васами.