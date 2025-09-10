НА ЖИВО: Депутатите избират заместник на омбудсмана

Кои са кандидатите за позицията?
Парламентът събра кворум от 177 народни представители и започна работа.
Народното събрание започва работа с избор на заместник-омбудсман, според предварителната си програма.
Единствен кандидат за позицията е Мария Филипова.
Тя е предложение на Българската национална асоциация "Активни потребители" и е председател на Комисията за защита на потребителите.
След като институцията на омбудсмана остана празна повече от година, през юли парламентът назначи на поста Велислава Делчева.
И омбудсманът, и неговият заместник влизат в т. нар. домова книга и са един от вариантите за избор на служебен премиер.