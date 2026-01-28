НА ЖИВО: Депутатите обсъждат на второ четене закриването на Комисията за противодействие на корупцията

Народното събрание събра кворум от 183 депутати и започна работа. Първа точка в проектът за дневен ред е закриване на КПК на второ четене.

Измененията предвиждат да прехвърлят задълженията за превенция на корупцията на Сметната палата, след като депутатите решиха да закрият Антикорупционната комисия. Според промените правомощията на комисията се разделят между Сметната палата и ГДБОП. В предварителната програма на парламента не е предвидено обсъждане на Изборния кодекс.

Комисията по конституционни и правни въпроси на Народното събрание прие редакция, според която КПК трябва да предаде на Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС) всички архивни дела на оперативен отчет, както и станалите бази данни в КПК, съдържащи информация относно тези дела. Първоначално се предлагаше останалите данни да бъдат унищожени незабавно.