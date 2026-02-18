НА ЖИВО: Пет законопроекта за промени в Закона за здравето влизат на първо четене в НС

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пет законопроекта за промени в Закона за здравето влизат на първо четене в Народното събрание. Комисията по здравеопазване одобри два от тях - предложението на Лъчерзар Иванов от ГЕРБ-СДС за ограничаване на проджбата и разпространението на райски газ и предложението на Васил Пандов за създаване на профилактичен здравен календар, както и въвеждане на изисквания за качеството на болничната храна.

В програмата на парламента за днес е предвидена и ратификация на договор със Съединените щати за придобиване на ракетна система за брегова охрана. Проектът е част от модернизацията на военноморските сили.

#пет законопроекта #Закона за здравето #НС

