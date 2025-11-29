НА ЖИВО: Премиерът Росен Желязков по актуални теми

Премиерът Росен Желязков коментира актуални политически теми по време на среща на Младежите на политическа партия ГЕРБ, които провеждат Национална академия в град Разлог.
снимка: БТА
Младежките структури на партията от цялата страна дискутират темите външна политика, еврозона, финанси, правосъдие и туризъм.
В началото премиерът Росен Желязков заяви, че ситуацията в Благоевградско се нормализира след проливните дъждове.
По-добре да си куче в мирни времена, отколкото да си човек по време на хаос, заяви премиерът.
"Ако има обяснения в момента защо има социални напрежения, без да има формален повод или реален повод, това е така, защото се натрупаха през последните години. В момента сме в ситуацията на един много интересен феномен - правителството изглеждаше някак си по-стабилно тогава, когато всъщност беше нестабилно, а сега се опитват да изкарат, че кабинетът е нестабилен".
Желязков заяви, че кабинетът в момента функционира много добре като единен орган, независимо от сложната партийна конфигурация в него.
По думите му социалните притеснения имат пряко отражение върху доверието в институциите.
"Колкото повече има несигурност, толкова повече доверието в институциите, отслабва. И този парадокс трябва да се адресира по обратен начин - да има доверие в институциите, за да се управлява страха от бъдещето".