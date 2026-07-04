Националите на колички по баскетбол с първи успех на европейското в Загреб

Националният отбор на България по баскетбол на колички постигна първа победа на Европейското първенство в Дивизия Б, което се провежда в Загреб, Хърватия. Така момчетата на Денислав Иванов запазиха своето място в Дивизия Б.

Българският тим спечели срещу Швеция с 68:54 в мач за разпределение на местата от пето до десето.

Рамазан Йоксюз (8 борби, 9 асистенции) и Ясин Ташдемир (13 борби) отбелязаха по 24 точки за България. Антон Фиков също бе много полезен и оформи "дабъл-дабъл" - 14 и 13 борби.

Националите отстъпваха само в една част на съперника, а в останалите три държаха инициативата, като бяха най-убедителни в третия период, в който надделяха с 22:12.

В първата фаза на турнира българите се наредиха на пета позиция в своята група "А" с баланс от 0-4.

Утре (5 юли) съставът България ще играе срещу Латвия в среща за седмото място на Еврошампионата.