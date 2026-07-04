БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Никола Цолов №1 в спринта на Гран при на Великобритания
Чете се за: 02:30 мин.
Повдигнаха обвинения на директора на ВиК-Бургас Цветан...
Чете се за: 00:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Националите на колички по баскетбол с първи успех на европейското в Загреб

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

Българският тим запази своето място в Дивизия Б.

Националите на колички по баскетбол с първи успех на европейското в Загреб
Слушай новината

Националният отбор на България по баскетбол на колички постигна първа победа на Европейското първенство в Дивизия Б, което се провежда в Загреб, Хърватия. Така момчетата на Денислав Иванов запазиха своето място в Дивизия Б.

Българският тим спечели срещу Швеция с 68:54 в мач за разпределение на местата от пето до десето.

Рамазан Йоксюз (8 борби, 9 асистенции) и Ясин Ташдемир (13 борби) отбелязаха по 24 точки за България. Антон Фиков също бе много полезен и оформи "дабъл-дабъл" - 14 и 13 борби.

Националите отстъпваха само в една част на съперника, а в останалите три държаха инициативата, като бяха най-убедителни в третия период, в който надделяха с 22:12.

В първата фаза на турнира българите се наредиха на пета позиция в своята група "А" с баланс от 0-4.

Утре (5 юли) съставът България ще играе срещу Латвия в среща за седмото място на Еврошампионата.

#европейско първенство по баскетбол на колички в Хърватия, Дивизия Б #Български национален отбор по баскетбол на колички

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Цяла нощ издирваха второто изчезнало дете в река Струма
2
Цяла нощ издирваха второто изчезнало дете в река Струма
Момче от Италия е най-младият човек в света с автобиографична свръхпамет
3
Момче от Италия е най-младият човек в света с автобиографична...
Голям пожар край Черноморец, горят бунгала и каравани
4
Голям пожар край Черноморец, горят бунгала и каравани
Трагедията при река Струма: Водолази и дронове търсят второто изчезнало дете
5
Трагедията при река Струма: Водолази и дронове търсят второто...
Нужда от помощ: Един от спасителите на Сашко от Перник пострада при тежък инцидент
6
Нужда от помощ: Един от спасителите на Сашко от Перник пострада при...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
3
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
4
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
5
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
6
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли

Още от: Баскетбол

Баскетболните националки до 20 г. с гръмко начало на европейското в Самоков
Баскетболните националки до 20 г. с гръмко начало на европейското в Самоков
Баскетболните национали до 20 г. с безпроблемен край в контролите Баскетболните национали до 20 г. с безпроблемен край в контролите
Чете се за: 01:12 мин.
Маргарита Маринкова: Подготвени сме добре Маргарита Маринкова: Подготвени сме добре
Чете се за: 01:05 мин.
Бостън Селтикс обвърза Немиаш Кета с нов договор за 56 милиона долара Бостън Селтикс обвърза Немиаш Кета с нов договор за 56 милиона долара
Чете се за: 01:12 мин.
Хюстън Рокетс задържа Тари Ийсън с нов петгодишен договор Хюстън Рокетс задържа Тари Ийсън с нов петгодишен договор
Чете се за: 00:57 мин.
80% от билетите за мача България - Норвегия са продадени 80% от билетите за мача България - Норвегия са продадени
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Откриха и второто изчезнало дете: Жертвите на трагедията край Струма станаха четири
Откриха и второто изчезнало дете: Жертвите на трагедията край...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Пожар в района на къмпинг „Градина“: Имало е опасност огънят да застраши каравани и хотелски комплекс Пожар в района на къмпинг „Градина“: Имало е опасност огънят да застраши каравани и хотелски комплекс
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Пети ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Пети ден продължава издирването на 11-годишната Наталия
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Прокуратурата повдигна обвинение на шефа на ВиК – Бургас и още един служител Прокуратурата повдигна обвинение на шефа на ВиК – Бургас и още един служител
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Удари и контраудари: Украински удари по пристанището на Санкт...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Нужда от помощ: Един от спасителите на Сашко от Перник пострада при...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Питон бе забелязан да пълзи край детска градина в Стара Загора
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
250 години САЩ: Празненствата започнаха с реч на Доналд Тръмп в...
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ