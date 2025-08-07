Националите по волейбол до 21 г. загряха за световното с три победи

Българският национален отбор по волейбол за мъже до 21 години завършиха с три победи контролите си преди световното първенство във френския град Мец. Възпитаниците на Венцислав Симеонов и Тодор Алексиев надиграха Бразилия с 3:1 и 3:0, а срещу Германия записаха още една категорична победа с чист резултат.



В контролите не участваха Жасмин Величков и централният блокировач Николай Николаев, които бяха ангажирани с националния отбор до 19 години. Те ще се присъединят към лагера на отбора в Самоков сед завръщането му от Франция. Кристиян Титрийски пропуска световното първенство заради контузия.



На предстоящото световно първенство България е в група C заедно с Куба, Япония, Колумбия, Чехия и Бразилия. Първият мач на националите е срещу Селесао на 21 август.