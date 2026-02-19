Надежда Нейнски оглави МВнР: България трябва да е предвидим партньор и да гарантира, че гласът ѝ се чува ясно във всички международни дебати

Надежда Нейнски пое поста министър на външните работи по време на официална церемония в МВнР днес.

В първото си изявление пред медиите при встъпването си в длъжност тя подчерта, че ще бъде гарантирана приемственост и стабилност във външната политика на България чрез последователно изпълнение на поетите международни ангажименти и защита на националните интереси.

„България трябва да има последователна и активна външна политика, която да я прави предвидим партньор и да гарантира, че гласът ѝ се чува ясно във всички международни дебати“, заяви министър Нейнски.

Сред основните приоритети на своя екип министър Нейнски открои подготовката и организацията на вота в чужбина, особено в страните извън Европейския съюз, както и полагането на допълнителни усилия на финалната права по пътя на страната ни за присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Към тях Надежда Нейнски добави като ключови и поддържането на активен диалог с партньорите от ЕС и НАТО, както и активното участие на България в процесите, свързани с регионалната стабилност и сигурност .

„Последователната и ярка позиция на България по отношение на войната на Русия срещу Украйна е за нас не само въпрос на солидарност, на хуманизъм, а въпрос на български национален интерес“, изтъкна Нейнски и добави, че България като държава-членка на Европейския съюз ще бъде изключително активна в търсенето на решение за справедлив мир, който отчита интересите на Украйна, нейната независимост и териториална цялост.

Първият ни дипломат заяви още, че последователната ни политика на Балканите ще остане важен акцент в работата на ведомството.

„Демократизацията на Западните Балкани, включително и в контекста на правата на човека, остава сериозен приоритет за България“, посочи тя.

Надежда Нейнски отбеляза, че страната ни ще продължи да подкрепя европейската перспектива на държавите от региона при спазване на принципа на собствените заслуги и покриване на критериите за членство.