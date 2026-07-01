Най-голямата цифрова камера започна работа в Чили за картографиране на Вселената

Най-голямата цифрова камера, създавана някога, започна десетгодишно изследване на Вселената, като ще картографира милиарди звезди и галактики, съобщи Асошиейтед прес.

Обсерваторията „Вера Рубин“ в Чили официално стартира своя космически обзор, чиято цел е да заснеме по-детайлно и в по-голяма дълбочина различни участъци от небето. Телескопът, разположен на планински връх, ще наблюдава южното небе в продължение на 10 години, като ще прави стотици снимки всяка нощ.

Учените се надяват данните да помогнат за по-точното картографиране на Вселената, включително на милиарди звезди в Млечния път и още милиарди галактики извън него. Системата ще заснема едни и същи участъци от небето многократно, което позволява да бъдат откривани по-слаби и досега незабелязани обекти.

„Ще станем свидетели на голям брой учени по целия свят, които работят с този набор от данни и изучават Вселената по начин, който досега не беше възможен“, посочи заместник-директорът по операциите на обсерваторията Фил Маршал.

Обсерваторията е финансирана от Националната научна фондация и Министерството на енергетиката на САЩ и носи името на астрономката Вера Рубин, чиито изследвания предоставят първите доказателства за съществуването на т.нар. тъмна материя. Учените се надяват проектът да даде нови данни и за мистериозната тъмна енергия, допълва Асошиейтед прес.