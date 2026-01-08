Напрежение в Минеаполис – протести и сблъсъци след като жена беше убита от имиграционните власти

Протести, сблъсъци и арести в американския град Минеаполис, след като жена беше застреляна в автомобила си от служител на имиграционните власти. Напрежението в столицата на щата Минесота се покачи, а стотици демонстранти се събраха на мястото на инцидента. Жертвата е 37-годишна американска гражданка, която по думите на администрацията на Доналд Тръмп, е опитала да прегази полицейски служител. Според властите в Минесота обаче, имиграционните са превишили правомощията си. Очаквано инцидентът в Минеаполис стана повод за словесни престрелки между републиканци и демократи.

Кадри, заснети от очевидец, показват момента, в който маскиран служител на имиграционните власти прострелва фатално жена в автомобила ѝ. Повече от 15 минути спешна помощ не може да стигне до нея и по-късно тя умира от раните си. Жертвата - 37-годишната Рене Никол Гууд, американска гражданка, която според свидетели, се опитвала да защити съседите си. В този момент в квартала имиграционните власти провеждат акция срещу нелегални мигранти.

Версията на администрацията на Тръмп - служителят е стрелял при самозащита, след като жената се опитала да го прегази. Министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем определи действията на убитата жена като акт на тероризъм.

Кристи Ноем, министър на вътрешната сигурност: "Заради обилния сняг автомобил на имиграционната служба е заседнал. Докато служителите правели опит да го избутат, група хора се събрала около тях и започнала да ги напада. Въпросната жена препречила пътя им с автомобила си, след като многократно е била призована да се отдръпне, опитала да ги прегази. Това е акт на тероризъм."

Ноем все пак призна, че смъртта на жената е можело да бъде предотвратена. Местните власти настояха имиграционните незабавно да напуснат Минеаполис.

Джейкъб Фрей, кмет на Минеаполис: "Опитват се да представят случилото се като самозащита, но аз видях видеото и мога да ви кажа, че това са глупости. Това е безразсъдна злоупотреба със служебно положение, заради която един човешки живот беше отнет. Към имиграционните служби - махнете се от Минеаполис. Не ви искаме тук. Уж сте тук, за да гарантирате сигурността на града, а правите точно обратното."

Губернаторът на Минесота и бивш кандидат за вицепрезидент Тим Уолц обяви, че е възможно да мобилизира Националната гвардия.

Тим Уолц, губернатор на Минесота: "От седмици предупреждавам, че администрацията на Тръмп провежда една опасна операция, заради която някой ще пострада. И точно това се случи."

Доналд Тръмп публикува видео от Минеаполис и оправда действията на служителя, застрелял жената в автомобила ѝ.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Причина за подобни инциденти са ежедневните атаки, заплахи и опити на радикалната левица да възпрепятстват работата на нашите имиграционни власти."

Американската имиграционна служба беше разположена в Минеаполис в края на миналата година в рамките на мащабната антиимиграционна кампания на администрацията на Доналд Тръмп. В града са над 2000 служители - най-високата концентрация на имиграционни в страната. Минеаполис е дом на най-многолюдната сомалийска общност в Съединените щати. Тръмп многократно е отправял обидни квалификации към тях и ги е обвинявал в измами и източване на държавни средства.

