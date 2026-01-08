БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Без задачи по природните науки в изпита след 7-и клас
Чете се за: 01:27 мин.
СДВР с призив към софиянци: Ако не се налага да шофирате...
Чете се за: 00:57 мин.
Гръцките фермери затвориха за движение на камиони ГКПП...
Чете се за: 02:00 мин.
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Напрежение в Минеаполис – протести и сблъсъци след като жена беше убита от имиграционните власти

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Запази

Жертвата е 37-годишна американска гражданка

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Протести, сблъсъци и арести в американския град Минеаполис, след като жена беше застреляна в автомобила си от служител на имиграционните власти. Напрежението в столицата на щата Минесота се покачи, а стотици демонстранти се събраха на мястото на инцидента. Жертвата е 37-годишна американска гражданка, която по думите на администрацията на Доналд Тръмп, е опитала да прегази полицейски служител. Според властите в Минесота обаче, имиграционните са превишили правомощията си. Очаквано инцидентът в Минеаполис стана повод за словесни престрелки между републиканци и демократи.

Кадри, заснети от очевидец, показват момента, в който маскиран служител на имиграционните власти прострелва фатално жена в автомобила ѝ. Повече от 15 минути спешна помощ не може да стигне до нея и по-късно тя умира от раните си. Жертвата - 37-годишната Рене Никол Гууд, американска гражданка, която според свидетели, се опитвала да защити съседите си. В този момент в квартала имиграционните власти провеждат акция срещу нелегални мигранти.

Версията на администрацията на Тръмп - служителят е стрелял при самозащита, след като жената се опитала да го прегази. Министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем определи действията на убитата жена като акт на тероризъм.

Кристи Ноем, министър на вътрешната сигурност: "Заради обилния сняг автомобил на имиграционната служба е заседнал. Докато служителите правели опит да го избутат, група хора се събрала около тях и започнала да ги напада. Въпросната жена препречила пътя им с автомобила си, след като многократно е била призована да се отдръпне, опитала да ги прегази. Това е акт на тероризъм."

Ноем все пак призна, че смъртта на жената е можело да бъде предотвратена. Местните власти настояха имиграционните незабавно да напуснат Минеаполис.

Джейкъб Фрей, кмет на Минеаполис: "Опитват се да представят случилото се като самозащита, но аз видях видеото и мога да ви кажа, че това са глупости. Това е безразсъдна злоупотреба със служебно положение, заради която един човешки живот беше отнет. Към имиграционните служби - махнете се от Минеаполис. Не ви искаме тук. Уж сте тук, за да гарантирате сигурността на града, а правите точно обратното."

Губернаторът на Минесота и бивш кандидат за вицепрезидент Тим Уолц обяви, че е възможно да мобилизира Националната гвардия.

Тим Уолц, губернатор на Минесота: "От седмици предупреждавам, че администрацията на Тръмп провежда една опасна операция, заради която някой ще пострада. И точно това се случи."

Доналд Тръмп публикува видео от Минеаполис и оправда действията на служителя, застрелял жената в автомобила ѝ.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Причина за подобни инциденти са ежедневните атаки, заплахи и опити на радикалната левица да възпрепятстват работата на нашите имиграционни власти."

Американската имиграционна служба беше разположена в Минеаполис в края на миналата година в рамките на мащабната антиимиграционна кампания на администрацията на Доналд Тръмп. В града са над 2000 служители - най-високата концентрация на имиграционни в страната. Минеаполис е дом на най-многолюдната сомалийска общност в Съединените щати. Тръмп многократно е отправял обидни квалификации към тях и ги е обвинявал в измами и източване на държавни средства.

снимки: БТА

#Минесота #Минеаполис #щата Минесота #стрелба в САЩ

Последвайте ни

ТОП 24

Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
1
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Американски военни превзеха петролния танкер "Маринера"
2
Американски военни превзеха петролния танкер "Маринера"
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
3
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
4
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост
5
Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост
Касите на БНБ ще работят извънредно всяка събота до края на януари
6
Касите на БНБ ще работят извънредно всяка събота до края на януари

Най-четени

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Почина великият Димитър Пенев
2
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
3
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
6
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв

Още от: САЩ и Канада

Задържаните петролни танкери: Критики от Москва, противоречив коментар от САЩ
Задържаните петролни танкери: Критики от Москва, противоречив коментар от САЩ
САЩ се оттеглят от 66 международни организации САЩ се оттеглят от 66 международни организации
Чете се за: 02:22 мин.
Бъдещето на Гренландия: Местните власти се включват в среща между САЩ и Дания за острова Бъдещето на Гренландия: Местните власти се включват в среща между САЩ и Дания за острова
Чете се за: 01:07 мин.
Отношенията САЩ – Колумбия: Тръмп покани президента Густаво Петро в Белия дом Отношенията САЩ – Колумбия: Тръмп покани президента Густаво Петро в Белия дом
Чете се за: 00:40 мин.
Делси Родригес: Има петно върху отношенията ни със САЩ Делси Родригес: Има петно върху отношенията ни със САЩ
Чете се за: 01:40 мин.
САЩ превзеха два танкера, свързани с Венецуела САЩ превзеха два танкера, свързани с Венецуела
Чете се за: 03:40 мин.

Водещи новини

След пороя в Крумовградско: Разрушени мост и улици, населени места все още са без ток и вода
След пороя в Крумовградско: Разрушени мост и улици, населени места...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
СДВР с призив към софиянци: Ако не се налага да шофирате по спешност, оставете автомобилите си! СДВР с призив към софиянци: Ако не се налага да шофирате по спешност, оставете автомобилите си!
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Снегорин изгоря на Северната тангента край София Снегорин изгоря на Северната тангента край София
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Напрежение в Минеаполис – протести и сблъсъци след като жена беше убита от имиграционните власти Напрежение в Минеаполис – протести и сблъсъци след като жена беше убита от имиграционните власти
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Без задачи по природните науки в изпита след 7-и клас
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Спасиха двама работници, бедстващи на багер заради повишеното ниво...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Гръцките фермери затвориха за движение на камиони ГКПП...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Мъж скочи на релсите на метрото в София
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ