Напрежението САЩ – Иран: Взрив в иранско пристанище, американски кораб акостира в Израел

Емилия Запартова
По света
Снимка: БТА/Архив
Най-малко един човек загина и 14 са ранени при експлозия в южното иранско пристанище Бандар Абас. Причината за експлозията не е известна. Полуофициалната информационна агенция Тасним заяви, че твърденията, че командир на военноморските сили на Революционната гвардия е бил мишена на взрива, са "напълно неверни". Израел няма нищо общо с експлозията, заявиха за Ройтерс израелски представители. Взривът е на фона на силно обтегнати отношения между Иран и Съединените щати.

Върховният лидер Али Хаменей посети гробницата на аятолах Хомейни, основна фигура на Ислямската революция от 1979 г. в навечерието на 47-ата ѝ годишнина. Медии припомнят, че 86-годишният Хаменей не е посочил свой наследник и не е ясно кой би го заменил, ако бъде убит или свален от власт. След посещението иранската държавна телевизия съобщи за експлозия в сграда в южното пристанище Бандар Абас, без да уточнява причината за взрива. Данните са за ранени. Не се съобщава за жертви. Заради появили се онлайн слухове, Корпусът на гвардейците на ислямската революция отрече, че някое от военноморските му съоръжения в провинция Хормозган е било обект на нападения и че техен висш командир е убит.

Американски разрушител акостира в израелското пристанище Ейлат. Разполагането му идва на фона на предупреждения на Съединените щати, че "няма да толерират опасни действия" на Иран в Ормузкия проток. Утре и вдругиден в протока се очакват учения с бойни стрелби на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция. Под "опасни маневри" Вашингтон разбира например полети над американски военни кораби.

Съединените щати не са споделили плановете си за Иран със съюзниците си от Персийския залив, съобщават източници на Фокс нюз. Доналд Тръмп започна да заплашва Иран заради смазването на протестите там, а днес иранският президент обвини Запада в подстрекателство на демонстрации против режима на аятоласите.

Масуд Пезешкиян - президент на Иран: "Независимо дали Тръмп, дали Нетаняху, дали европейците, всички те се стремяха да провокират, да създадат разделение и да въоръжат. Те събраха по улиците невинни хора, подстрекаваха ги, че тази страна трябва да бъде разкъсана на парчета. В никой нормален социален протест хората не хващат оръжие. Наш дълг е да седнем, да се вслушаме в думите на протестиращите и сме длъжни да решим техните притеснения."

снимки: БТА

Засега Техеран не вижда основа за равноправни преговори със Съединените щати. А след като Доналд Тръмп заплаши с мита държави, които доставят петрол на комунистическа Куба, кубинският президент осъди акта и обяви,че Хавана ще търси международна подкрепа.

#САЩ - Иран #аятолах Хаменей #Иран #Аятолах Али Хаменей #Техеран

