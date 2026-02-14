Нефтохимик 2010 излезе на печелившата страна в дербито за Бургас

Нефтохимик 2010 се наложи с 3:1 (25:20, 25:22, 22:25, 25:16) у дома срещу Дея спорт в последен мач от 16-ия кръг от шампионата на България по волейбол за мъже.

Носителят на купата на България спечели първите два гейма и взе сериозен аванс в дербито на Бургас, но след това гостите успяха да намалят изоставането си, печелейки третата част с 25:22.

Нефтохимик 2010 натрупа преднина при 17:14, въпреки равностойното начало, приключвайки срещата при 25:16 след малко близо два часа.

Ади Османович реализира 22 точки в полза на победителите, а съотборникът му Калоян Балабанов добави още 15.

За гостите с 20 точки се отличи Цветелин Цветанов.

Нефтохимик 2010 е на четвърто място в класирането с 29 точки, докато Дея спорт е на седма позиция.