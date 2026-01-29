БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Невяна Владинова взе участие в среща на Техническия комитет към Световната гимнастика

Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Срещата се проведе в рамките на четири интензивни работни дни.

невяна владинова предаването зала славата
За първи път вицепрезидентът на БФХГ Невяна Владинова взе участие в среща на Техническия комитет по художествена гимнастика към Световната гимнастика в качеството си на представител на атлетите - силен, ясен и дългоочакван глас на състезателите в най-висшия експертен орган на световната художествена гимнастика, съобщиха от пресслужбата на родната централа.

Срещата се проведе в рамките на четири интензивни работни дни, изпълнени с ключови дискусии, свързани с началото на олимпийските квалификации, развитието на правилата и визията за бъдещето на художествената гимнастика. Работните заседания бяха ръководени от президента на комитета Ноха Абу Шабана, а темите от стратегическо значение за целия спорт.

В състава на Техническия комитет продължава да бъде и Мария Петрова, трикратна абсолютна световна шампионка, преизбрана за втори пореден мандат.

Наред с нея в комитета работят още: Марсия Аверсани (Бразилия), Наталия Буланова (Азербайджан), Алуа Бектурова (Казахстан), Изабел Саваде (Германия) и Гьозал Муминова (Узбекистан).

