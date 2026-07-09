Нов граничен пункт „Калотина 2 – Градина 2“: България и Сърбия подписват спогодба за проекта

Вътрешните министри на България и Сърбия ще проведат работна среща на граничния пункт „Калотина“. Иван Демерджиев и колегата му Ивица Дачич ще подпишат междуправителствена спогодба за откриване на нов съвместен граничен контролно-пропускателен пункт „Калотина 2“ от българска страна и „Градина 2“ от територията на Сърбия.

Очаква се новият граничен пункт да облекчи трафика на леки и товарни автомобили. Целта е драстично да се намали времето за изчакване на границата. Съвместните проверки ще оптимизират работата на граничните и митническите служби на двете държави, въвеждайки модела за контрол на едно гише, което ще сведе до минимум административната тежест за пътуващите и бизнеса.