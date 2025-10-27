Новините 27.10.2025 г.

Акценти за деня:

У НАС

Полемики около забраната на Хелоуин в Елин Пелин

Информацията, че кметът на Елин Пелин е забранил Хелоуин, предизвика полемики. Кметът Ивайло Симеонов уточни, че заповедта е отпреди 9 години и важи само за училища, детски градини и читалища; гражданите могат да празнуват у дома и по улиците.

Княз Симеон-Хасан стана млад гвардеец

Внукът на цар Симеон II Сакскобургготски, княз Симеон-Хасан, официално се присъедини към младежките гвардейски отряди на България. Церемонията се състоя в двореца Врана.

СВЯТ

Хърватия връща задължителната военна служба

Парламентът на Хърватия връща задължителната военна служба заради нарастващи заплахи и войната в Украйна. Служилите ще имат предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация. Мярката не засяга жените, за които е предвидена алтернативна служба (3-4 месеца, без заплащане).

Забрана на телефони в холандските училища

Забраната за телефони в училищата в Холандия от началото на годината дава положителни резултати. Учениците са по-общителни, по-концентрирани и подобряват академичните си резултати.

КУЛТУРА И СЪБИТИЯ

Нова награда "Детски Букър"

Фондация "Букър" създаде "Детски Букър" с награда от 50 000 паунда. Призът ще се връчва за най-добра книга за деца между 8 и 12 години. Първият победител ще бъде обявен през 2027 г. Журито ще включва както възрастни, така и деца.

Изложба на котки в София

В София се проведе впечатляваща изложба на котки, организирана от Съюза на фелинолозите. Участваха над 150 котки, включително победители от международни конкурси и четири световни шампиона от България.

Състезание по тичане в сграда "Вортекс" в Швейцария

В Швейцария се проведе необичайно събитие, съчетаващо спорт и архитектура. Над 2000 души се състезаваха в тичане нагоре по спираловидната сграда "Вортекс" в Университета на Лозана.

СПОРТ

Григор Димитров се завръща на корта

Григор Димитров се завръща на корта под номер 34 в световната ранглиста. Той стартира участието си на Мастърса в Париж срещу французина Джовани Перикар (33-ти в света). Мачът се очаква да започне около 20:00 ч.

Симеон Николов допринесе за победа на Локомотив (Новосибирск). Александър Николов беше най-резултатен за Кучине Лубе

Симеон Николов и Локомотив (Новосибирск) записаха трета поредна победа в руската Суперлига. Неговият брат Александър Николов и Кучине Лубе (Чивитанова) допуснаха първа загуба в италианската Суперлига от Перуджа (2:3 гейма). Александър Николов изигра силен мач и беше най-резултатният волейболист в срещата с 21 точки.

Скандал на Ел Класико

След успеха на Реал Мадрид над Барселона с 2:1, Ламин Ямал е бил нападнат от играчи на Реал заради негово изказване преди срещата. Ямал е заявил, че Реал "не пресира по мачове, а след това се оплаква". Последвали са остри реплики и напрежение на терена.

Ювентус загуби от Лацио в Серия А

Ювентус записа втора поредна загуба в италианската Серия А, отстъпвайки с 0:1 от Лацио като гост. Това е трета поредна загуба във всички турнири и общо осми мач без успех за сезона.

Успех във Формула 1 за Ландо Норис

Лидерът в световния шампионат на Формула 1, Ландо Норис, записа шеста победа за сезона в Гран При на Мексико. Пилотът на Макларън стартира от първа позиция и я задържа през цялото състезание.