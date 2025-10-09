БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нюрнбергер претърпя успешна операция на менискуса

Защитникът на българския национален отбор по футбол получи травмата по време на гостуването си срещу Холщайн (Кил) на 4 октомври.

фабиан нюрнбергер цял мач равенство дармщат втора бундеслига
Снимка: БТА
Защитникът на българския национален отбор по футбол Фабиан Нюрнбергер претърпя успешна операция вчера на страничния менискус на лявото коляно, съобщи официалната страница на клубния му тим Дармщат.

Роденият от смесен брак ляв бранител получи травмата по време на гостуването си срещу Холщайн (Кил) на 4 октомври, когато напусна терена още в 5-ата минута. Травмата – скъсване на страничния менискус на левия крак, беше разкрита на прегледи в началото на седмицата.

26-годишният футболист, който отпадна и от списъка на националния селекционер на България Александър Димитров за мачовете с Турция и Испания на 11 и на 14 октомври, няма да е на разположение за ”лилиите” през следващите седмици, пише още на страницата на Дармщат.

Нюрнбергер има 10 мача за българския национален отбор по футбол, а играе за Дармщат от 1 юли 2023 година. В момента тимът му е на 3-о място във Втора Бундеслига и се бори за завръщане в елита на Германия.

