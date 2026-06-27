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Очакван засилен трафик – има ли ограничения по пътя за Гърция?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Владислава Миланова
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Чете се за: 02:02 мин.
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Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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И днес се очаква засилен трафик към Гърция и курортите в района на Банско. Възможно е да се образуват тапи на пътен възел "Симитли", както и в Кресненското дефиле и град Кресна.

В района на пътен възел "Симитли", където се разделят потоците за Банско и за Гърция, традиционно се образуват опашки и тапи, тъй като движението преминава от автомагистрала "Струма" към главен път Е-79. През днешния ден е възможно да се образуват тапи и в Кресненското дефиле и в Кресна, заради въведените ограничения там.

По информация на АПИ трафикът е интензивен, но без образуването на сериозни задръствания. По пътя към Гърция преминават около 1000 автомобили на час, при предвидени около 700, което е значително повече. Тази цифра може да се увеличи през деня. Затова от АПИ са предприели и мерки за облекчаване на трафика, като реверсивно движение, което е въведено в района на пътен възел "Симитли", като две са лентите в посока Гърция, а хората, които са тръгнали към Банско да се придържат в дясната пътна лента, тези пък, които ще пътуват към Гърция - в лявата лента.

Въвеждат се и ограничения за движение на тежкотоварните автомобили от 8:00 часа до 12:00 часа през днешния ден по пътя за Гърция. Затова проверявайте маршрутите и се въоръжете с търпение, спазвайте скоростните режими и правилата за движение по пътищата. Всички тръгнали към Гърция могат да използват и граничния преход "Илинден – Ексохи", където се очаква натоварването да бъде по-малко.

Вижте прякото включване на Владислава Миланова

#главен път Е-79 #интензивно движение #пътя за Гърция #натоварен трафик

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