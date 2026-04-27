Очакват ни високи температури до края на днешният ден

Максималните температури днес ще бъдат по-ниски, в сравнение с вчера. В по-голямата част от страната се очакват стойности в интервала от 15 до 20°, в София - 17, в югозападните райони – около 22, по Черноморието - между 12 и 15°. И в следобедните часове ще остане - предимно слънчево. Вятърът ще бъде слаб до умерен, с посока - от изток-югоизток.

Във вторник през нощта, вятърът ще отслабне. В по-голямата част от страната ще е безоблачно. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 2 и 9°, в София - около 3. На места в североизточните райони и в котловините на Югозападна България, ще има условия за образуване на слани.

Във вторник ще е предимно слънчево, с максималните температури между 20° и 25°, в София - около 21°, по Черноморието между 16° и 19°. Ще духа слаб, северен вятър, в Източна България от изток-югоизток.

В планините, вятърът ще е временно силен - от северозапад. Ще преобладава слънчево време, но след обяд, в масивите от Югозападна България ще има валежи от дъжд, придружени от гръмотевици. Сняг ще вали само по най-високите върхове.

В сряда след обяд, на места в Западна България, а привечер и в Северна, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, а максималните температури ще се понижат.

В четвъртък валежи ще има в цялата страна, с повишена вероятност в отделни райони да са временно интензивни и значителни по количество. Вятърът ще се усили и дневните температури, още ще се понижат. В петък застудяването ще продължи, но валежите ще са по-малко и по-слаби.

В събота ще има променлива облачност и само на места ще превалява слаб дъжд. Ще бъде ветровито и студено за началото на месец май.