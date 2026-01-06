Очакват се затруднения за културните институции с въвеждането на еврото

С въвеждането на еврото се очакват затруднения при работата на културни институции в малки населени места поради липса на централизирани билетни системи. За разлика от тях, по-големите музеи актуализираха софтуера си за продажба на билети още през лятото.

Такъв пример е Историческият музей в Перущица. Музеят, който разполага със 4 големи обекта, посреща около 10 000 посетители годишно. Служителите очакват затруднения в обслужването. От музея се надяват бързо да свикнат да работят с новата валута. Планират от февруари за удобство да закръглят цените.

Музейните работници смятат, че затруднения ще има само през първия месец на новата година. Наблюдава се увеличаване на картовите разплащания. От февруари всяка институция сама ще решава дали да повиши цената на билета или да закръгли сумата в полза на посетителя.