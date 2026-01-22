БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Оклахома остави Милуоки без аргументи след лекция на Гилджъс-Алекзандър (ВИДЕО)

от Веселин Михайлов
Чете се за: 04:00 мин.
Спорт
"Гръмотевиците" намериха верните решения и срещу "елените" в НБА.

оклахома сити тъндър милуоки бъкс нба
Снимка: OKC THUNDER/X
Слушай новината

Оклахома Сити Тъндър подхвана нова положителна серия в НБА. Действащите шампиони сразиха Милуоки Бъкс със 122:102 в мач, който се изигра във „Файсърв Форум“. Момчетата на Марк Дейно взеха нещата в свои ръце още от самото начало и до края оставиха без аргументи състава на Док Ривърс, като огромна роля изигра Шей Гилджъс-Алекзандър, който нямаше спиране.

„Гръмотевиците“ остават недостижими на върха във временното класиране на Западната конференция с 37 победи и 8 загуби, а „елените“ продължават с колебливото си представяне през сезона, намирайки се на 11-та позиция в подреждането на Изток с 18 успеха и 25 поражения. На 24 януари (събота) Оклахома ще бъде домакин на Индиана Пейсърс, докато Милуоки ще има домакинство на Денвър Нъгетс.

Домакините разчитаха на ударното си нападение на старта, а пътят към двуцифреният аванс бе открит чрез Ейджей Мичъл, Лугенц Дорт и Чет Холмгрен. Гостите рядко намираха верни решения и това улесни „гръмотевиците“, които се пребориха за аванс от 20 точки в края на дебютната част.

В началото на следващия период дойде ред на Шей Гилджъс-Алекзандър и Кенрич Уилямс да създадат главоболия на защитата на Бъкс, за да оставят усещането за двуцифрена преднина в лагера на актуалните шампиони. Усилията на Янис Андетокумбо и Боби Портис не бяха ключът за излизане от кризата, а Гилджъс-Алекзандър и Мичъл направиха така, че Тъндър да се приберат в съблекалнята при 69:51.

През второто полувреме „гръмотевиците“ нито за момент не оставиха съмнение в своето превъзходство и по този начин сложиха точка на спора.

Шей Гилджъс-Алекзандър бе познатият лидер на Оклахома със своите 40 точки, допълнени от 7 борби и 11 асистенции. Ейджей Мичъл и Кенрич Уилямс (8 овладени под двата ринга топки) нанизаха по 18 точки, Лугенц Дорт остана с 13, Чет Холмгрен записа 10 и 7 овладени под двата коша топки.

Янис Андетокумбо отвърна за Милуоки с 19 точки, 14 борби и 7 асистенции. Коул Антъни отбеляза 17 точки, Ей Джей Грийн и Боби Портис (6 овладени под двата коша топки и 9 завършващи подавания) приключиха с по 15. Пийт Нанс наниза 11 точки, Райън Ролинс има 10 и 7 борби.

