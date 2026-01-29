Организаторите на Australian Open отговориха на оплакванията на играчите относно задкулисните камери

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Най-недоволна беше Коко Гоф след загубата си от украинката Елина Свитолина в четвъртфиналите.

Снимка: БТА
Турнирният директор на Откритото първенство на Австралия - Крейг Тайли, отговори на оплакванията от няколко състезатели относно задкулисните камери по време на турнира, казвайки, че ще бъдат направени промени.

„Искаме да слушаме играчите, искаме наистина да разберем какви са техните нужди и желания. Така че това е първият въпрос, който ще зададем - чули сме ви и ще направим нужните промени“, заяви южноафриканецът пред Tennis Channel, цитиран от ДПА.

Най-сериозно недоволство към камерите изрази американката Коко Гоф след загубата си от украинката Елина Свитолина в четвъртфиналите за по-малко от час игра. След срещата Гоф потърси място без камери, на което да изкара гнева си, удряйки ракетата си многократно в земята. Тя обаче беше заснета, а клиповете мигновено се разпространиха из социалните медии и по телевизията.

Американката беше подкрепена от други топ състезателки, включително световната номер 2 Ига Швьонтек, която сравни тенисистите с животни в зоопарка.

„Това беше преувеличение, очевидно, но би било хубаво всеки да има малко поверителност. Също така би било хубаво да си имаш лично пространство, а не да бъдеш наблюдаван през цялото време“, каза Тайли, по адрес на коментарите на полякинята.

Той обеща да има диалог с играчите относно техните притеснения, но също защити все по-засилващата се комерсиализация на тениса.

„Ще продължим да го преглеждаме и да сме сигурни, че играчите са съгласни с това, но същевременно искаме да сближим феновете и тенисистите, защото вярваме, че те могат да си спечелят още повече любов от страна на привържениците. Това е тънка граница, по която трябва да продължим да вървим“, завърши той.

ДА НЕ