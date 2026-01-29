Организаторите на Australian Open отговориха на оплакванията на играчите относно задкулисните камери

Турнирният директор на Откритото първенство на Австралия - Крейг Тайли, отговори на оплакванията от няколко състезатели относно задкулисните камери по време на турнира, казвайки, че ще бъдат направени промени.

„Искаме да слушаме играчите, искаме наистина да разберем какви са техните нужди и желания. Така че това е първият въпрос, който ще зададем - чули сме ви и ще направим нужните промени“, заяви южноафриканецът пред Tennis Channel, цитиран от ДПА.

Най-сериозно недоволство към камерите изрази американката Коко Гоф след загубата си от украинката Елина Свитолина в четвъртфиналите за по-малко от час игра. След срещата Гоф потърси място без камери, на което да изкара гнева си, удряйки ракетата си многократно в земята. Тя обаче беше заснета, а клиповете мигновено се разпространиха из социалните медии и по телевизията.

After her quarterfinal loss, Coco Gauff has suggested “conversations” should be held on player privacy at the Australian Open after she smashed a racket in a place she thought was private — and saw it broadcast to the world.https://t.co/7rDHo26ohp pic.twitter.com/Ep6KbPhqhg — The Athletic (@TheAthletic) January 27, 2026

Американката беше подкрепена от други топ състезателки, включително световната номер 2 Ига Швьонтек, която сравни тенисистите с животни в зоопарка.

„Това беше преувеличение, очевидно, но би било хубаво всеки да има малко поверителност. Също така би било хубаво да си имаш лично пространство, а не да бъдеш наблюдаван през цялото време“, каза Тайли, по адрес на коментарите на полякинята.

Той обеща да има диалог с играчите относно техните притеснения, но също защити все по-засилващата се комерсиализация на тениса.