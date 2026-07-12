От Ню Йорк до Сан Франциско – българска двойка прекоси САЩ в търсене на приключения

Кое е най-щурото приключение, на което бихте се осмелили? За Николета и Кирил отговорът е ясен – едномесечно пътешествие през Съединените щати, започнало от източното крайбрежие и завършващо на брега на Тихия океан.

Двамата пристигат в САЩ в началото на юни с еднопосочен билет и без строго фиксиран маршрут. Именно свободата да променят плановете си според момента превръща пътуването в истинско приключение.

"Това е начин на пътуване. Когато имаш еднопосочен билет и сменяш локациите, когато прецениш, можеш да бъдеш там, където искаш“, разказва Кирил.

Макар подобна авантюра да изглежда рискована, Николета е категорична, че най-важното е добрата организация.

"Не е страшно. Просто в определени дни трябва да отделиш време за проучване на транспорта, местата за настаняване и интересните локации, които искаш да посетиш“, споделя тя.

Сред най-запомнящите се моменти двамата открояват шестдневното пътешествие с кемпер из националните паркове на Юта.

"Това беше най-впечатляващата част. След това, когато влязохме в Калифорния, усетихме съвсем различна атмосфера и знаехме, че ни очакват още много приключения“, казва Кирил.

Разбира се, не всичко по пътя е било безпроблемно. Най-неприятният спомен остава последният хостел, в който са отседнали, но това не променя цялостната оценка за пътешествието.

И двамата без колебание биха препоръчали подобно преживяване на всеки любител на пътешествията.