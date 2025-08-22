От опит за палеж до катастрофа в площадка – съдът остави шофьора в ареста

Постоянен арест за шофьора, врязал се в детска площадка, след опит да запали жена в столичния квартал "Христо Смирненски".
Решението беше взето заради риск обвиняемия да се укрие и да извърши ново престъпление. В съдебната зала 55-годишният Асен Таков заяви, че съжалява за извършеното деяние и има желание да възстанови всички щети, които е причинил по автомобилите. Инцидентът стана вечерта на 20 август след кавга между него и жена. По време на спора той я залял с все още неустановена течност и се опитал да я подпали. След пристигане на полицейски екип, 55-годишният шофьор се качил на превозно средство, ударил се в три паркирани автомобила и се врязал в детска площадка. Тестът му за алкохол е отчел 2,7 промила. Таков е многократно осъждан.
Цветана Ларчева - служебен защитник на шофьора: "Няма близки роднини, няма приятели, няма деца, няма съседи, ключовете са му загубени, има куче, съдията разпореди в случай на неотложност да се влезе в апартамента, да се разбие, да се изведе кучето. Няма ясни спомени за деянието. За закана за убийство, в приятелски отношения са били, тя го е тормозила пострадалата, каза, че не я е заливал с никаква течност. Тя самата е казала, че няма никакви наранявания в разпита."
Георги Георгиев - наблюдаващ прокурор, Софийска районна прокуратура: "Задържането му е напълно необходимо за провеждане на качествено разследване. Лицето е с висока обществена опасност и трябва да му се попречи да извърши ново престъпление."