От опит за палеж до катастрофа в площадка – съдът остави шофьора в ареста

Постоянен арест за шофьора, врязал се в детска площадка, след опит да запали жена в столичния квартал "Христо Смирненски".

Решението беше взето заради риск обвиняемия да се укрие и да извърши ново престъпление. В съдебната зала 55-годишният Асен Таков заяви, че съжалява за извършеното деяние и има желание да възстанови всички щети, които е причинил по автомобилите. Инцидентът стана вечерта на 20 август след кавга между него и жена. По време на спора той я залял с все още неустановена течност и се опитал да я подпали. След пристигане на полицейски екип, 55-годишният шофьор се качил на превозно средство, ударил се в три паркирани автомобила и се врязал в детска площадка. Тестът му за алкохол е отчел 2,7 промила. Таков е многократно осъждан.