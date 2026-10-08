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Отбеляза 120 години от рождението на Стефан Попов

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Спорт
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Акцентът на събитието падна върху книгата на писателя и планинар.

Отбеляза 120 години от рождението на Стефан Попов
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През 2026 г. се навършват 120 години от рождението на писателя и планинар – Стефан Попов. По повод годишнината му беше организирано събитие в София с акцент към книгата му – „Планини и хора“.

„Написана е емблематичната книга „Планини и хора“, която ще бъде в акцента. Българската идея, безсъници. Човек, на който ние наистина много дължим. Човек, който казва в края на живота си – какво ми струва спечелената култура в чужбина след загубата на родния дух? Той никога не се е връщал в България. След 1939 година само това говори, винаги се е чувствал българин“, разказа за БНТ Натали Петрова, която е организатор на събитието.

#Планини и хора #Стефан Попов

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