Пътна полиция с акция срещу използването на телефони зад волана и неносенето на колани в Югозападна България

Около 18 случая на използване на мобилни устройства, които разсейват водачите, и до 90 нарушения, свързани с неносенето на предпазни колани, са установени при полицейска акция в Югозападна България. Проверките са част от международната кампания Roadpol, насочена към повишаване на безопасността на пътя и привличане на вниманието на шофьорите към рисковете от разсейването по време на движение. След обилните валежи вчера в района на Кресненското дефиле падна голяма скала на пътното платно. За щастие, няма данни за инциденти и пострадали хора.

ст. инспектор Георги Бучков - ОД МВР-Благоевград: „Днешният ден, освен че пътищата са мокри в цялата област, нямаме проблеми. Но в тези традиционно проблемни пътища на валежи Кресненското дефиле и път II-19 нека водачите да карат с повишено внимание.“

В рамките на акцията на Пътна полиция са установени около 18 случая на използване на устройства, които отвличат вниманието на водачите, както и до 90 случая на неносене на предпазен колан от шофьор или пътник.

ст. инспектор Георги Бучков - ОД МВР-Благоевград: „Като повишение не мога да кажа, че има, но така се установиха доста нарушения за използване на устройства, които отнемат вниманието на водачите, и за неизползване на обезопасителен колан.“

По думите му установяването на подобни нарушения става все по-трудно, но контролът продължава. От миналата година, с въвеждането на новата система от тол камери, започна установяването и на нарушения, свързани с използването на мобилни телефони и неносенето на предпазни колани. Данните се изпращат за предприемане на съответните действия. Старши инспектор Георги Бучков уточни, че при последните промени в нормативната уредба са увеличени и отнеманите контролни точки.

„Точки се отнемат още отпреди, но с последното изменение на наредбата точките станаха повече. Санкцията не е голяма, но точките са съответно 8 и 10 за телефон и колан, така че не са малко“, посочи той.

Шофьори коментираха рисковете от използването на мобилни телефони по време на движение и нарушенията, които най-често забелязват на пътя. Част от тях признаха, че понякога разговарят по телефона, но използват високоговорител или слушалки, за да не държат устройството в ръка. Други предупредиха, че дори краткото отклоняване на вниманието може да доведе до сериозни последици.

- „Едно невнимание, поглеждане към телефона, води до големи последици.“

Сред най-често срещаните нарушения, които шофьорите посочиха, са отнемането на предимство, неспирането на пешеходни пътеки, преминаването на червен светофар и неправилните изпреварвания. Използването на устройство тип „хендсфри“ не е забранено, но според Пътна полиция по-сериозният проблем вече е свързан с писането на съобщения и активността в социалните мрежи по време на шофиране.

ст. инспектор Георги Бучков - ОД МВР-Благоевград: „По-големият проблем, който установяваме, е, че в последно време водачите не толкова говорят по телефона, колкото работят в социалните мрежи и пишат съобщения, което е може би по-големият проблем за нас.“

По отношение на неносенето на предпазни колани не може да бъде откроена конкретна възрастова група нарушители. По думите на инспектора подобни случаи се срещат сред водачи от всички възрасти, макар че по-младите шофьори понякога са по-склонни да пренебрегват това изискване. С оглед на очакваното влошаване на времето и по-честите валежи от Пътна полиция призовават водачите да се движат с повишено внимание и да съобразяват скоростта си с пътните и метеорологичните условия.

Пешеходците също трябва да бъдат внимателни, да не навлизат внезапно на пътното платно и по възможност да носят светли дрехи или светлоотразителни елементи, които позволяват да бъдат забелязани от по-голямо разстояние. Засилените проверки продължават. От полицията напомнят на шофьорите да не използват мобилни телефони по начин, който нарушава правилата и отвлича вниманието им от пътя, и винаги да поставят предпазните си колани.

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