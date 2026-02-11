Пер-Матиас Хьогмо: Това беше мач на много високо ниво

Треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо се наложи за втори път над Левски в рамките на осем дни, като той смята, че мачът е бил на високо ниво и отдаде дължимото на съперника.

Победният гол отбеляза Кайо Видал.

“Трудни мачове срещу силен отбор. Ние сме два силни отбори. Имахме добър интензитет, вкарахме попадението. Още в началото искахме да изненадаме Левски и това бе инерцията. След това нямахме много чисти положения, но имахме ситуации. Защитавахме се много добре, когато пращаха доста хора в нашата половина. Трябва да намерим начините да печелим", сподели наставникът след срещата.

"Левски ни затрудни с пресата си, но мисля, че ние успяхме да се настроим и да ги спрем. Това бе мач, в който и двата тима искаха да правят промени в двубоя, така че това бе мач от високо ниво. В подобни турнирни мачове със сигурност е трудно за съдиите и е нормално да има претенции от двата щаба, но това е част от играта. Отиваме на полуфинал и вече сме по-близо до финала. Имаме дълга скамейка, която можем да използваме", добави норвежецът.

"Следващият мач е за шампионата и се готвим за него. Има още 16 мача и трябва да се фокусираме във всеки един мач всяка седмица”, каза още Хьогмо.