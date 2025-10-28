По следите на кафявите мечки: свърхпопулация или нарушен баланс в природата?

Все по-често жители на населени места в близост до планина сигнализират за неочаквани срещи с най-едрият хищник у нас - кафявата мечка. Това са ситуации, които понякога неизбежно водят до страх и притеснения у хората, а в други случаи се стига и до щети върху селскостопанско имущество и домашни животни. На този фон експерти от Изпълнителната агенция по околна среда към МОСВ започнаха ежегодния мониторинг на защитения вид кафява мечка, за да разберат какво стои зад това поведение - свръхпопулация или нарушен баланс в природата.

В последните месеци все по-често ставаме свидетели на това, как мечки слизат в близост до населени места. Причината-търсене на храна. Това предизвиква страх и напрежение сред хората, а в някои случаи и до щети. Според експертите, това не означава, че мечките стават повече, а че границата между тях и човека става все по-тънка.

Радослав Станчев, експерт по биоразнообразие в ИАОС: "Да, последните години зачестиха случаите при които мечките все по-често слизат до населени места. Една от причините е, че за съжаление те губят страх от присъствието на хора. Причината затова отново е храната. Нерегламентираните сметища за тях са много добри места на които мечките се хранят, защото там намират изхвърлени хранителни отпадъци с които те се хранят. Съответно те губят лека полека страх от човека."

Кафявата мечка е най-едрият хищник в България и е строго защитен вид по Закона за биологичното разнообразие. Тя обитава Рила, Пирин, Родопите и Стара планина, а през лятото търси храна дори високо в планинските поляни. Въпреки страховете, мечката има ключова роля в природата. За да следят популацията на мечките, експертите от МОСВ и Изпълнителна агенция по околна среда, вече 16 година провеждат национален мониторинг. Само за 7 дни, екипи от цялата страна обхождат планините Западни Родопи, Рила, Пирин, Витоша и Средна Стара планина. Те записват следи от лапи,екскременти, хранителни и маркировъчни знаци – всяка находка влиза в националната база данни.

Радослав Станчев: "Мониторингът на кафявата мечка тази година го правим за пореден път. Първият мониторинг е направен през 2009 година. От 10 години го правим едновременно в рамките на една седмица в цялата страна, на всичките планини, където мечката обитава. Целта на този мониторинг е да се установи какви са тенденциите в разпространението, присъствието и числеността на кафявата мечка в България."

Освен следите, експертите разчитат и на модерна техника , която спомага за ежегодния мониторинг-фотокапани. В Западните Родопи, на територията на 3 държавни ловни стопанства – "Кормисош", "Извора" И "Чепино" се поставят 14 устройства, които ще се следят денонощно в продължение на месец. В Държавното ловно стопанство "Чепино" поставиха 4 фотокапана. Чрез тях експертите ще наблюдават мечките без да ги притесняват и ще получат информация за техният живот и поведение сред природата.

Радослав Станчев: "Мечките са много изобретателни и много умни животни. Някой път успяват, макар и колегите да се опитват да поставят храната в добре опазвани и заградени пространства, те да ги достигат, включително и така наречения боклер, който мечката го търкулва, за да може да се изпусне царевица. Когато знаят, че някъде има храна правят всички възможно за да се, есенно време, когато трябва да натрупат запаси, да намерят тази храна."

Според последни данни от Изпълнителна агенция по околна среда, популацията на мечките е около 400 у нас. Дори и стабилна, популацията на кафявата мечка все по-често се припокрива с човешките територии. При среща с мечка, експертите имат ясни препоръки- да не се правят резки движения, да се запази спокойствие и бавно да се отдалечим. А ако се случи в населено място, незабавно да подадем сигнал към 112.

Радослав Станчев: "При среща с мечка, ако искаш човек да не среща мечка и въобще да бъде в безопасност, когато той се намира в природата трябва да даде ясен знак на дивите животни, че се намира на тяхна територия. Тоест, той трябва да е достатъчно шумен по някакъв начин, за да могат те да се отдалечат от него. Нито едно животно не иска да среща по пътя си човек, защото го възприема за пряка опасност. Когато има такава среща, препоръката на мои колеги специалисти е човек да не извършва никога резки движения, за да не предизвиква нейният страх и съответно да предприеме някакви нападателни."

Мониторингът на кафявата мечка е не просто преброяване, а усилие да се съхрани баланса между човека и дивата природа. Всяка следа, заснета с камера, е стъпка към по-добро разбиране на един от най-внушителните обитатели на българските планини.