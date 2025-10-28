БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Парите на младите лекари: Депутатите гласуват на извънредно заседание

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Исканията на младите лекари и медицинските сестри е възнаграждението им да е 150% от средната заплата за страната

герб итн поставиха въпроса ротационно председателство народното събрание
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Народното събрание се събира на извънредно заседание заради парите на младите лекари.

Три законопроекта бяха внесени с предложения за увеличаване на доходите в здравеопазването - на "Възраждане", на ПП-ДБ и на управляващото мнозинство.

Миналата седмица и трите бяха отхвърлени от здравната комисия.

Председателят на комисията Костадин Ангелов обясни, че на заседание на Съвета за съвместно управление е взето решение увеличението да стане през бюджета.

Исканията на младите лекари и медицинските сестри е възнаграждението им да е 150% от средната заплата за страната.

